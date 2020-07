Kia Carnival nu ook vanbinnen te zien

De Carnival van Kia was ooit in Nederland te koop, maar de grote MPV is hier al jaren geleden van de prijslijsten verdwenen. Voor onder meer de Amerikaanse markt is kort geleden een volledig nieuwe generatie gepresenteerd en het is die auto die nu voor het eerst ook vanbinnen is te zien.

In de beginjaren van dit millennium verkocht Kia in Nederland de Carnival, de grote broer van MPV's als de Joice en de Carens. De rijdende balzaal, die tussen 2000 en 2008 verspreid over twee generaties werd verkocht, werd onlangs aan een geheel nieuwe generatie geholpen. Kia laat nu ook het binnenste van zijn kakelverse MPV zien en daarmee wordt ook direct duidelijk wat we in Europa mislopen.

Het binnenste van de Carnival, een MPV die in de Verenigde Staten als Sedona door het leven gaat, krijgt een dashboard dat relatief eenvoudig van opzet is, maar daardoor wel modern oogt. De bovenste laag van het dashboard bestaat voor zo'n twee derde uit twee displays die in één donker kunststof frame of paneel zijn onderbracht. Het achter het stuur geplaatste scherm fungeert als instrumentarium en heeft net als het infotainmentscherm een diameter van 12,3 inch. Over de gehele breedte van de cockpit loopt een strook die de illusie moet wekken een enorme uitstroomopening van het ventilatiesysteem te zijn. Bestuurder en passagier worden van elkaar gescheiden door een brede middentunnel, compleet met bekerhouders en diverse opbergmogelijkheden.

Afhankelijk van waar je de Carnival koopt, kun je kiezen uit versies met drie en met vier zitrijen, goed voor configuraties met zeven, negen en zelfs elf zitplaatsen. Technische specificaties van de nieuwe Carnival zijn nog altijd niet bekend. Wel geeft Kia vandaag vrij dat de MPV met 3,09 meter een 3 centimeter langere wielbasis heeft dan zijn voorganger. In de lengte groeit de vierde generatie met vier centimeter ten opzichte van zijn voorganger. De ruimtereus strekt zich over een afstand van 5,16 meter uit.