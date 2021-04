Zelf je wielen wisselen: zo werkt het

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 15 2020

Twee keer per jaar moet het weer gebeuren: het wisselen van de wielen. Dat is echter nog best een prijzige grap, een bandenhandel rekent hier een bedrag voor dat tussen de € 30 en € 80 ligt. Mensen die enigszins handig zijn, kunnen dit echter eenvoudig zelf uitvoeren en zo hun geld in hun zak houden.

Daarbij moet je echter wel rekening houden met een aantal zaken – en dat begint met het kiezen van de plek waar je het wisselen gaat uitvoeren. Kies een plek die niet direct naast de straat ligt, met een egale ondergrond, bij voorkeur beton of asfalt. Plan vervolgens genoeg tijd in voor een bandenwissel, haast kan gevaarlijke situaties opleveren. Volg bij het verwisselen de aanwijzingen in het instructieboekje, hier staat ook met welk koppel je de bouten moet vastdraaien. Bij de meeste modellen is dit 120 Nm. Bij de Mercedes-Benz C-klasse die we voor deze test hebben gebruikt, is dat 130 Nm. Als je van stalen wielen overstapt naar lichtmetalen wielen, moet je de lengte van de bouten in de gaten houden. Bij lichtmetalen wielen zijn die vaak langer. Als je hier de bouten van de stalen wielen in draait, draaien die maar vast in een deel van de wielnaaf, met alle risico’s van dien.

Maak na het wisselen een wat langere proefrit die ook een stukje provinciale weg omvat. Als er vibraties optreden in het stuur of bij het remmen, is het absoluut zaak om alsnog naar de garage of het bandencentrum te gaan. Vaak zijn dat soort trillingen het gevolg van een balanceergewichten die van een wiel zijn gevallen, maar ze kunnen ook andere oorzaken hebben. Dan is het zaak om de wielen te laten checken op de uitlijnmachine. Belangrijk: controleer na 50 kilometer rijden of de bouten nog vastzitten met een draaimomentsleutel.

Kosten die je bespaart: € 30-80

Benodigde tijd: 30 minuten

Geschikt voor: doe-het-zelvers

Met het juiste gereedschap is verwisselen een fluitje van een cent. Let op de aanwijzingen in het instructieboekje.

1. Gereedschap

Voor het wisselen van de wielen heb je een kruissleutel, een krik en een draaimomentsleutel nodig.

2. Parkeerrem

Zet de auto op de handrem (of, zoals in deze Mercedes, op de parkeerrem) om te voorkomen dat hij wegrolt. De ondergrond moet egaal en stevig zijn.

3. Bouten

Zijn de bouten te stevig vastgedraaid of zijn ze lange tijd niet losgedraaid? Dan kun je ze vaak alleen met een stevige trap tegen de kruissleutel loskrijgen.

4. Krik

Beschik je niet over de originele krik van de auto, dan is het zaak om een stabiele ondergrond voor de krik te zoeken.

5. Wiel loshalen

Schroef de bouten nu volledig los. Let op, het wiel kan naar je toe vallen bij het loshalen.

6. Vastschroeven

Schroef de bouten eerst voor een deel vast met de kruissleutel en vervolgens met het voorschreven koppel met een draaimomentsleutel.

Hierop moet je letten

Bandencontrole

Bij het gedemonteerde wiel kun je de flanken aan de binnenzijde en het loopvlak goed controleren op eventuele beschadigingen. De uitsparing geeft de wettelijk voorgeschreven minimale profieldiepte van 1,6 millimeter weer. Bij zomerbanden is het echter voor je eigen veiligheid raadzaam om een minimale diepte van 3 millimeter te hanteren.

De leeftijd van de band

Deze band is geproduceerd in de 16e week van 2016. Na uiterlijk acht tot tien jaar is het zaak om de banden te laten vervangen.

Wielophanging en remmen

Zit de remleiding in de houder? Is de schokdemper uitgedroogd? In dit geval hebben de remblokken nog een dikte van vijf millimeter. Als vuistregel voor het vervangen geldt een dikte van drie millimeter.