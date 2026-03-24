Rondvliegend stuifmeel veroorzaakt in het voorjaar een laag groenachtige stof op auto's. Hoe slecht is dat nu voor autolak?

Autobezitters die hun auto buiten parkeren hebben pech, want het stuifmeel lijkt gemaakt te zijn om aan autolak te blijven plakken. Dat betekent meer wassen, want de laag pollen is volgens sommigen net zo slecht voor je autolak als hars, vogelpoep en Saharazand.

Toch is dat een misvatting, want het gele stuifmeel beschadigt de autolak niet. "Pollen tasten de autolak niet aan, omdat het heel, heel zacht is”, vertelde Vincenzo Lucà van de Duitse testorganisatie TÜV Süd vorig jaar aan de Duitse zender Bayern 1.

Afvoergaten verstopt

Er ontstaan volgens hem pas problemen wanneer het zich bindt aan bijvoorbeeld stof of Saharazand. "Als je dan de ruitenwissers van de auto aanzet, kan deze combinatie van pollen met zand of vuil, krassen op de ruit veroorzaken. Als je ook nog eens onder een boom hebt geparkeerd, of de auto heeft lang buiten gestaan, kun je daarom voor het wegrijden de auto beter kort besproeien met de tuinslang.”

Zelfs als de pollen zelf de lak niet beschadigen, moet je de auto in het voorjaar regelmatig wassen. Want het stuifmeel dat ontstaat als het regent, kan volgens de TÜV-expert de afvoergaten verstoppen, bijvoorbeeld aan de onderkant van de voorruit. Dit is met name het geval bij voertuigen die lang hebben stilgestaan. Ook krijgen pollen een heel lichte zuurtegraad wanneer ze in contact komen met water. "Als je je auto regelmatig wast, hoef je je geen zorgen te maken over pollen”, aldus Lucà.

Honingdauw

Om hardnekkig stuifmeel na langere tijd te verwijderen, kun je het beste een hogedrukreiniger gebruiken. Daarbij moet de spuitmond minimaal 30 centimeter van de auto verwijderd zijn om mogelijke schade te voorkomen. Wanneer je de auto in de was zet na het wassen, kan stuifmeel zich minder goed hechten aan de lak.

Verder is het belangrijk om in plaats van antivries een zomerruitenreiniger te gebruiken. Anders ontstaat er samen met het stuifmeel een mengsel dat nog moeilijker van de voorruit te verwijderen is.

Naast pollen kunnen andere stoffen, zoals honingdauw – een kleverige, suikerrijke vloeistof die vooral bladluizen uitscheiden – zich hardnekkiger aan de lak hechten. Vooral bij hogere temperaturen kunnen de vlekken hierdoor bijzonder moeilijk te verwijderen zijn.

Voorkomen beter dan genezen

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Parkeer je auto bij voorkeur in een garage en liever niet onder bomen of struiken. Was hem regelmatig of zet hem in de was, zodat pollen en vuil er gemakkelijker van afglijden. Daarnaast kun je overwegen om je auto een keramische coating te geven, die dient als extra beschermlaag voor je lak.

(foto stuifmeel op motorkap: DPA)