Auto's
Kenteken

ANWB moest in 2025 vaker helpen met universeel reservewiel

16 en 17 inch

11
ANWB reservewiel - foto ANWB

Auto's zijn tegenwoordig veel minder vaak uitgerust met een reservewiel en dus moest de ANWB chauffeurs het afgelopen jaar veel vaker helpen met een universeel reservewiel. Dit gele wiel hielp ruim 17.000 mensen de rit te vervolgen, een stijging van 35 procent vergeleken met 2024, aldus de ANWB Wegenwacht.

Met 1,3 miljoen geholpen automobilisten rukte de wegenwacht in 2025 even vaak uit als in het jaar ervoor. Het aantal acties van de wegenwacht is met 1,1 miljoen (2020) tot 1,4 miljoen (2023) hulpvragen al jaren aardig stabiel.

Een probleem met de accu blijft net als de afgelopen jaren de grootste pechoorzaak. Een lekke band of een technisch mankement zijn daarna de meest voorkomende problemen, aldus de wegenbond die dit jaar 80 jaar bestaat.

Om mensen met bandproblemen weer op weg te helpen, heeft de ANWB inmiddels twee soorten gele wielen. Naast die van 16 inch kwam het afgelopen jaar een 17-inch band erbij, om zo ook leden te helpen die auto's met grotere velgen hebben.

    Auto onderhoud

