Xiaomi YU7 ‘Ultra’ is al op Porsche-jacht

Met de Xiaomi SU7 Ultra pakte Xiaomi deze zomer het ronderecord voor productiesedans op de Nürburgring-Nordschleife af van Porsche. Porsche kan de Chinezen maar beter in de gaten blijven houden, want ook het SUV-record zou eraan kunnen gaan.

Het gaat natuurlijk helemaal nergens over, dat ronderecord op het beroemdste circuit ter wereld. Als consument heb je er vermoedelijk helemaal niets aan, maar we moeten nu eenmaal íets hanteren om aan te tonen dat een bepaalde auto niet alleen in rechte lijn snel is. De Xiaomi SU7 deed dat door het ronderecord voor productiesedans af te pakken van de Porsche Taycan Turbo GT. Die SU7 heeft een SUV-broer met de naam YU7, en ook die krijgt een Ultra-variant.

Of die ook echt Ultra gaat heten lijkt nog onduidelijk (GT kan ook), maar de snelste YU7 krijgt ongetwijfeld wel de aandrijflijn van de SU7. Dat betekent maar liefst drie elektromotoren met in totaal 1.548 pk. De sedan sprint daarmee in krap 2 tellen (!) van 0 naar 100, dus de SUV heeft er vast geen drie voor nodig. Dat maakt deze Xiaomi YU7 straks sneller dan de auto waar hij volgens sommigen sterk op lijkt, de Ferrari Purosangue.

De snelste YU7 hoeft trouwens helemaal niet als een geschrokken sprinkhaan je beeld uit te knallen om hem te kunnen herkennen. Brede wielkasten, extra grote remmen en aangepaste bumpers maken ook bij stilstand duidelijk dat hier de meest serieuze variant staat, hoewel we van die bumpers nog maar weinig zien op de spionagebeelden. Voorlopig hoef je trouwens helemaal geen Xiaomi’s te verwachten in Nederland: pas in 2027 waagt Xiaomi de stap naar Europa.