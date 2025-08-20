‘Xiaomi komt al in 2027 naar Europa’

Xiaomi, wellicht bekend van dat ding in je broekzak maar sinds kort ook veelbelovend EV-bouwer, wil de autogerelateerde activiteiten naar verluidt al in 2027 uitbreiden naar Europa.

Xiaomi is een bekende fabrikant van smartphones, maar presenteerde in 2024 zijn eerste auto. In thuisland China is er al een ware hype rond deze SU7 en vooral SUV-broertje YU7 ontstaan. Waar Xiaomi voor de komst van de auto’s al ‘het Apple van China’ wordt genoemd, zouden de EV’s het bedijf weleens tot ‘het Tesla van China’ kunnen maken. Heeft Nio mooi het nakijken …

Hoe dan ook, de verwachtingen zijn hoger dan gebruikelijk bij een Chinese nieuwkomer. Xiaomi maakt er geen geheim van dat Europa hoog op het wensenlijstje staat als het om uitbreiding gaat, maar eerder leek het erop dat dit evengoed nog lang kon gaan duren. ‘Uiterlijk 2030’, was het idee, en dat klopt nog steeds als de nieuwe planning van topman Lu Weibing uitkomt. Tegenover Bloomberg laat Weibing weten dat de auto’s van Xiaomi al in 2027 in Europa moeten arriveren, al over een jaar of twee dus.

De hype rond Xiaomi blijft niet theoretisch, maar levert ook gezonde verkoopcijfers en dus geld op. Dat zou voor Xiaomi goed van pas komen nu de vraag naar de smartphones van het merk juist is afgenomen, meldt Bloomberg. Xiaomi is niet bescheiden, en mikt op een top-5 positie op de wereldwijde automarkt. Jawel: automarkt, dus niet puur EV-markt. Tesla en BYD kunnen zich dus ook gerust ongerust gaan maken.