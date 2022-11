Wuling Air EV: tussen micro en mini

Meer nog dan Europese merken lanceren Chinese fabrikanten de laatste de jaren de een na de andere nieuwe elektrische auto. Van SUV's tot enorme MPV's en van relatief conventionele sedans tot vrolijke stadskleintjes. Het segment van de eenvoudige elektrische stadsauto groeit in China als kool. De absolute koning van elektrische auto's aan de onderkant van de formaatladder is misschien wel de joint-venture SAIC-GM-Wuling, een samenwerkingsverband dat onder de merknaam Wuling de in China uiterst populaire Hongguang Mini EV introduceerde en er inmiddels zelfs een cabriolet van verkoopt. Met de Nano EV - die zijn leven begon als Baojun E200 - deed Wuling eerder al een poging het succes van de Hongguang Mini EV te vertalen naar een kleiner model. Met de Air EV vult Wuling nu het gat tussen die twee elektrokleintjes op.

Over welk formaat hebben we het dan? Welnu, de Hongguang Mini EV waarvan er alleen al dit jaar ruim 315.000 stuks zijn verkocht, is 2,92 tot 3,09 meter lang. De lengte hangt af van de keuze voor de reguliere variant, dan wel voor de wild aangeklede smaken die luisteren naar namen als Game Boy Urban Windchaser. De Nano EV is met zijn lengte van 2,5 meter aanzienlijk kleiner en wat afmetingen betreft vergelijkbaar met de eerste Smart (City Coupé/ForTwo). De nieuwe Wuling Air EV wringt zich daar met een wagenlengte van 2,64 meter netjes tussen, maar hij is er ook in 2,97 meter lange vorm. Hoe zit dat?

Waar de Hongguang Mini EV - als we de open variant even vergeten - altijd een vierzitter is en de Nano EV altijd plek biedt aan slechts twee inzittenden, kun je de Air EV als tweezitter én als vierzitter krijgen. De tweezitter heeft een wielbasis van slechts 1,63 meter en is met 2,6 meter de kortste van het stel. De vierzitter is niet alleen langer, maar heeft met 2,01 meter tevens een grotere wielbasis. De Air EV debuteerde dit jaar al in Indonesië maar wordt door Wuling nu ook naar China gehaald om de consument voor zich te winnen. Wuling levert de Air EV straks met een 41 pk sterke elektromotor en een 17,3 kWh accu of een 26,7 kWh groot exemplaar. De elektrische actieradius bedraagt 200 tot 300 kilometer volgens de niet al te nauwkeurige Chinese meetcyclus. Rijker uitgeruste uitvoeringen hebben een dashboard met twee elk 10,25 inch metende schermen. Met maximaal 6,6 kW zijn de accupakketjes weer vol te pompen met stroom.

Zoals gezegd zijn er inmiddels diverse elektrische modellen op de Chinese markt te koop die vergelijkbaar zijn met Wulings succesnummer. We noemen de Lingbox Uni, de Chery QQ Ice Cream, de Fengguang Mini EV van Dongfeng, de Changan Lumin en de KiWi EV van Wulings zustermerk Baojun.

Wuling omschrijft de Air EV als een wereldauto. Hoewel dat zeker niet betekent dat de auto naar Europa komt, roept het wel de vraag op of wij in Europa behoefte zouden hebben aan dergelijke kleintjes. Zie jij je wel door de stad zoemen in een van Wulings elektrische stadsauto's of in een model van een andere Chinese fabrikant? Zo ja, welke heeft de voorkeur? Of zou je er van je levensdagen niet in gezien willen worden? Laat het ons weten in de reacties.