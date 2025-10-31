Nu de klok een uur is teruggezet, weten we dat de dure feestmaand(en) onherroepelijk op ons af komen. Ook is het ons bewust dat met het vallen van de blaadjes, het stromen van de regen en het dwarrelen van de sneeuw, het OV de reiziger nog wel eens - letterlijk - in de kou wil laten staan. Voeg die twee dingen samen en je weet: het is weer tijd om op zoek te gaan naar goedkoop vervoer om de winter mee door te komen - en hopelijk nog wat langer. Goedkoop rijden doe je zeker met één van deze Koreaanse occasions. Misschien was je ze al lang vergeten of wist je niet eens van het bestaan van deze auto's!

Ditmaal dus een zoektocht naar drie bescheiden gezinswagens. Onze eisen: een klein gezin moet te vervoeren zijn in een occasion die deze eeuw van de band is gerold. Verder mag hij niet méér kosten dan 2,5 à 3 mille die in de exploitatiekosten. Tenslotte mag de occasion maximaal om en nabij de 100.000 kilometer hebben afgelegd. Je komt dan al snel terecht bij de ‘vergeten’ modellen uit het Verre Oosten.

Hyundai Accent 1.4i DynamicVersion - 2007 - 117.532 kilometer - €2.499

Onderweg kom je hem nog wel eens tegen; de Hyundai Accent. Hij stond tussen 1999 en 2009 in de Nederlandse prijslijsten en was er als drie- en vijfdeurs hatchback en vierdeurs sedan. Bij de tweede facelift in 2005/2006 werd de vijfdeurs geschrapt, groeide de auto aan alle kanten iets en maakte de basis-1300 plaats voor een 1.4. Zo’n laatste generatie Accent treffen we hier aan. In de weinig gewilde vierdeursvariant, maar daardoor stiekem een aanrader: goedkoper dan de meer geliefde hatchback en toch voorzien van een in delen neerklapbare achterbank. Dat zie je niet vaak bij sedans. De 21-TT-BK komt uit 2007 en heeft nog geen 120.000 kilometer ervaring. Jammer dat hij al zes eigenaren heeft gehad. Volgens de aanbieder is de auto technisch in orde en rijdt en schakelt -ie goed. Garantie zit er niet op. Wel lichte gebruikssporen, maar voor nog geen 2,5 mille moet je daar doorheen kijken.

Bestuurder en passagier zitten op wat vlakke, stevige zetels. Eerstgenoemde kan de voor- én achterkant van de stoelzitting afzonderlijk in hoogte verstellen. Achterpassagiers (er zijn drie driepuntsgordels en evenzovele in hoogte verstelbare hoofdsteunen aanwezig) kunnen hun benen redelijk kwijt, de hoofdruimte valt evenmin tegen. In het interieur valt het two-tone dashboard op met licht sportief aandoende klokken. Handbediende airco, elektrische ramen rondom, after market-audio (met afstandsbediening!) … er zit niet veel meer op deze DynamicVersion. Ook op het gebied van veiligheid is het maar dunnetjes: twee airbags was in 2007 al minimaal. Het houdt de vierwieler wel lekker licht: net boven de ton. De 97-pk 1.4 heeft er dan ook weinig moeite mee: de prestaties zijn adequaat, met zijn zuinigheid verslaat de Accent zijn tegenstanders van vandaag.

Vering en demping hebben een comfortabele afstemming, zonder dat er van enige weekheid sprake is. Overhellen is hem vreemd. Al met al een prettig evenwicht tussen souplesse en stevigheid, alleen richels in het wegdek heeft de Koreaan duidelijk voelbaar door.

Signalement

Merk Hyundai

Type Accent 1.4i DynamicVersion

Bouwjaar januari 2007

Kilometerstand 117.532

Vraagprijs €2.499

Waar te koop? Riddercar Rijsoord, Ridderkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.399 cc

Max. vermogen 71 kW/97 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 125 Nm bij 4.700 tpm

Leeggewicht 1.033 kilo

Bagageruimte 390 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1:16,1 (NEDC)

0-100 km/h 12,3 s

Topsnelheid 177 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daewoo Lanos 1.6 SXi - 2000 - 98.614 kilometer - €2.950

Tussen servet en tafellaken, zo kunnen we de Daewoo Lanos wel bestempelen. Net te groot voor het B-segment van destijds, maar te compact om de gevestigde C-segmenters pijn te kunnen doen. In hetzelfde schuitje: de Rover 25 met als opvallende overeenkomst dat beide merken niet meer bestaan. Net als de Accent van hierboven zie je nog af en toe zo’n guitige Lanos rijden. De 96-FT-LR (vier ex-eigenaren) niet, want die is volgens de aanbieder een heuse schuurvondst! Dankzij tien jaar binnenhuis slapen, is er nog geen ton mee afgelegd en is -ie roestvrij - foto’s laten een gave onderzijde zien. Voorzien van een uitgebreide onderhoudsbeurt (vraagprijs = rijklaarprijs, helaas werkt de airco niet) mag deze Daewoo Lanos weer de weg op. Met zijn 1.6 was de SXi het topmodel van de reeks. Rode lak en lichtmetalen wielen geven hem wat sportiefs. Da’s niet geheel onterecht, want met 106 pk op een wagengewicht van een ton wil de Zuid-Koreaan best vooruit. Helaas was het benzineverbruik in 2000 al fors te noemen en om écht sportief te zijn, mogen stuur, pedalen en vijfbak sneller reageren en het onderstel wat strakker afgesteld zijn. Comfort blijft de boventoon voeren, maar wie daar voor gaat, heeft er een kek karretje aan.

We hebben niets aan te merken op het dasboard. Het is netjes en overzichtelijk. Ook de zitpositie achter het stuur is prettig. Zitting en rugleuning laten zich per draaiknop traploos verstellen. De achterinstap is bij de driedeurs niet gemakkelijk, maar eenmaal daar, valt het met been- en hoofdruimte best mee. In de breedte is het wat minder, wat te wijten is aan de wielkasten. Eerder een vier- dan een vijfzitter, dus.

Op het gebied van veiligheid draagt de Lanos de rode lantaarn van dit trio. Met ABS en eveneens twee airbags houdt het wel op. Zelfs een systeem dat de remkracht tussen de wielen aanpast, zit er niet op.

Signalement

Merk Daewoo

Type Lanos 1.6 SXi

Bouwjaar juli 2000

Kilometerstand 98.614

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? Auto De Jong, Cothen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 78 kW/106 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 3.400 tpm

Leeggewicht 1.031 kilo

Bagageruimte 250 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1:12,2 (NEDC)

0-100 km/h 11,5 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Chevrolet Lacetti 1.4 Spirit - 2007 - 108.196 kilometer - €2.495

Na een driedeurs hatchback en een vierdeurs sedan sluiten we af met een vijfdeurs hatchback. In tegenstelling tot het vorige duo is de Chevrolet Lacetti zo’n beetje uit het straatbeeld verdwenen. Hij is in de vergetelheid geraakt, net als bijvoorbeeld de Kia Sephia. De Zuid-Koreaanse Amerikaan begon zijn leven als Daewoo, staat op het platform van de grotere Nubira en was ontsproten aan het brein van Italdesign van Giorgetto Giugiaro. Formaat, bouwjaar, kilometerstand en vraagprijs komen aardig overeen met de Accent, maar daar staat tegenover dat deze Chevrolet Lacetti slechts twee eigenaren heeft gehad.

Ben je langer dan 1,85 meter, dan heb je pech: de bestuurdersstoel kan niet ver genoeg naar achteren, en dat terwijl achterpassagiers relatief gezien veel ruimte genieten. Kind van de rekening is de bagageruimte - die is voor dit formaat auto te krap. Het interieur ziet er niet onaardig uit, een beetje in lijn met de andere twee. Op veiligheidsgebied heeft de Lacetti een streepje voor (iets meer airbags), op luxegebied staat de Lanos met zijn elektrisch verstelbare buitenspiegels en mistlampen vóór bovenaan. Op motorisch gebied stelt de Lacetti evenmin teleur: adequate prestaties en een benzineverbruik die tussen de andere twee zit - en dat terwijl de 69-XT-VN ruim 100 kilo zwaarder is. Daarna wordt het minder lovend. De zetels zijn vrij glad en bieden weinig zijdelings steun. Maar als te driest wil je toch niet met de Lacetti omgaan. Diens onderstel ontbeert daarvoor raffinement. In snel genomen bochten helt hij over en kan dan zomaar een achterwieltje oplichten. Ook mist de besturing communicatieve vaardigheden en voelt de versnellingsbak vrij sponzig aan. Niet verwonderlijk: indertijd sprak de auto de no-nonsense-automobilist aan die veel voor weinig wilde en sportieve rijkwaliteiten niet op zijn/haar wensenlijstje had staan. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Maar hé: een relatief ruime budgetauto om de winter mee door te komen teneinde onafhankelijk te zijn van het OV, daarvoor is de Lacetti beslist geknipt.

Signalement

Merk Chevrolet

Type Lacetti 1.4 Spirit

Bouwjaar oktober 2007

Kilometerstand 108.196

Vraagprijs €2.495

Waar te koop? KSR Auto’s, Ridderkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.399 cc

Max. vermogen 69 kW/93 pk bij 6.300 tpm

Max. koppel 131 Nm bij 4.400 tpm

Leeggewicht 1.145 kilo

Bagageruimte 275 l/1.045 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 :14,1 (NEDC)

0-100 km/h 11,6 s

Topsnelheid 175 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie goedkope gezinsauto’s om de winter mee door te komen, maar welke?

Drie goedkope gezinskarretjes, waarbij de Hyundai Accent en de Chevrolet Lacetti het best met elkaar te vergelijken zijn. De Lacetti heeft nog maar twee eigenaren gehad, lijkt mede daardoor beter bewaard te zijn gebleven en heeft iets meer veiligheidsvoorzieningen aan boord, de Accent komt wat geraffineerder over en is goedkoper in onderhoud en in brandstofverbruik. De Daewoo Lanos is wat kleiner en sportiever, vlotter om te zien (maar smaken verschillen) en is het best ‘geconserveerd’, maar diens veiligheidsvoorzieningen en brandstofverbruik waren in 2000 al uit de tijd. Tja, zeg het maar: wordt het een van dit drietal of toch het OV?