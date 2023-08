Daewoo Lanos 1.6 SXi (2000) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Kennen we deze nog? De Daewoo Lanos was een relatief scherp geprijsde hatchback die rond de eeuwwisseling op de Europese markt verkrijgbaar was. De 'sportieve' topversie was de 1.6 SXi, met wel 106 pk. In het knalrood en met de juiste wielen zag-ie er nog best begerenswaardig uit. Toch? Er staat - zowaar - een fris exemplaar te koop!

Ja, 'sportieve' zetten we hierboven even tussen aanhalingstekens. De Daewoo Lanos 1.6 SXi mag er dan wel sportief uitzien met zijn mistlampen in de meegespoten voorbumper en lichtmetalen wielen; erg te spreken over het weggedrag waren we niet anno 2001. Het mocht bepaald geen GTI heten, al was het allemaal ook weer niet dramatisch. De auto helde wat over in de bochten, de bak schakelde niet al te strak en de motor was niet supergretig - en ook niet heel zuinig. Toch waren de cijfers die de Lanos wist neer te zetten best acceptabel, is de auto qua ruimte praktisch goed inzetbaar en smoelt-ie - nog altijd - prima.

Daarbij heeft 'ie als range topper SXi twee air bags, abs en een airco, dus zit je er nog enigszins veilig én koel bij. Het is mogelijk een prima beginnersauto voor wie graag een beetje vermogen heeft (106 pk op 1000 kg), maar ... dan moet je er wel een kunnen vinden. Want wanneer zag jij voor het laatst een Lanos SXi?

Wel; er staat er dus een te koop in het AutoWeek-occasionaanbod. Eentje met een kleur, sportief lichtmetaal én een vrij overzichtelijke historie. Na nog geen 100.000 km werd de auto in 2010 droog weggezet, vermoedelijk ergens achterin het pand van een autobedrijf, om eerder dit jaar weer tevoorschijn getoverd te worden. Het resultaat is dat de Daewoo nog altijd knalrood is en eruitziet alsof-ie jaren jonger is dan de auto daadwerkelijk is.

Nieuwe apk

Het autobedrijf dat 'm een tweede leven gunt geeft weer dat alle vloeistoffen van de Lanos vervangen zijn en er her en der ook wat rubberwerk vervangen is. Ook komt er bij aanschaf een nieuwe apk op. De auto had ooit twee verschillende particuliere eigenaren die er samen 10 jaar en bijna 100.000 kilometer van genoten, maar dat is eigenlijk nergens aan af te zien.

De ietwat hoge vraagprijs (voor een Lanos) van €2.750 is dan ook best te rechtvaardigen - je koopt wel wat unieks. Ons devies: rijd 'm tijdens een proefrit even goed warm om te controleren of er ook dan geen lekkages ontstaan (bijvoorbeeld door uitdroging van bepaalde delen), ga na of je er lekker in zit en koop 'm dan vooral als eerste auto of al dan niet tijdelijke run about. Hij oogt helemaal klaar voor een tweede leven.