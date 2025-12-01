Weer tegenvaller aan pomp: olieproductie niet verder omhoog

Nog een tegenvaller aan de pomp: de prijzen gaan in januari al omhoog, maar nu hebben de OPEC+-landen ook nog besloten de olieproductie niet verder op te voeren.

Dat hebben ze zondag besloten op een vergadering. Dat betekent dat de landen afzien van hun eerdere patroon om de olieproductie telkens wat verder op te voeren, waarmee ze de prijzen aan de pomp in Nederland potentieel iets drukten.

De alliantie, met onder meer Saudi-Arabië en Rusland, komt tot dit besluit tegen de achtergrond van de nieuwe Amerikaanse poging om een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne te sluiten. Als er echt vrede komt, zou dit de mondiale olievoorziening kunnen vergroten, aangezien dan waarschijnlijk sancties tegen Rusland worden versoepeld. Mede daardoor zijn er zorgen over een dreigend overaanbod.

De benzineprijs in Nederland ging de laatste maanden al omhoog, ondanks de productieverhogingen van OPEC+. Dit had waarschijnlijk te maken met de aanhoudende geopolitieke onrust. Ook probeerden grote oliebedrijven mogelijk wat meer marge te pakken aan de pomp.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers staat de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 nu op €2,185. Dat is iets onder het hoogste niveau van het jaar dat enkele weken geleden werd bereikt. Voor een liter diesel moet volgens de gemiddelde adviesprijs, die vaak langs de snelweg wordt gevraagd, nu €1,982 worden afgerekend.

Binnenkort dreigt tanken nog duurder te worden. Per 1 januari stijgen de brandstofaccijnzen alsnog met enkele centen. De Tweede Kamer stemde donderdag in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer accijnskorting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.