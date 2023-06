Het fraaie eerbetoon aan de Z3 Coupé van BMW zelf kunnen wij uiteraard niet overtreffen. Wat is die Concept Touring Coupé een geweldige studie om 25 jaar BMW Z3 Coupé te vieren. Uiteraard hadden wij de clownsschoen zelf ook al op de lijst staan in het kader van autojaar 1998.

Hoe zag het aanlooptraject eruit?

Het verhaal gaat dat de Z3 Coupé is ontstaan door vijf enthousiastelingen binnen BMW die in de vrije uurtjes met een Z3 Roadster aan de slag gingen. Vermoedelijk waren ze geïnspireerd door de Z1 Coupé waarmee BMW in 1991 op de proppen kwam, een eenmalige studie op basis van de Z1 Roadster. Bij het omvormen van de convertible naar een dichte sportauto kreeg de carrosserie 2,7 keer zo veel stijfheid. Het eindresultaat zag er bizar uit, maar refereerde ook aan een legendarische shooting brake als de Volvo 1800 ES. Bij het zien van de gecamoufleerde prototypes dacht AutoWeek destijds dat hij Z5 zou gaan heten. Er deden immers geruchten de ronde dat BMW de coupébroer van de Z3 wat hogerop in de markt zou positioneren. In september 1996 zagen we hem als ingepakt prototype in het openbaar. De grotere spoorbreedte achter voedde de geruchten over zwaardere motoren. BMW paste de dikkere achterkant vanaf 1997 al toe op de roadster. Toen verschenen er ook zescilinders in de open versie; de Z3 was aanvankelijk alleen met viercilinders leverbaar. In mei 1997 gaf BMW de eerste foto’s vrij van de Z3 Coupé, die alleen met zescilinders verkrijgbaar was.

Hoe revolutionair was de Z3 Coupé eigenlijk?

We behandelen de Z3 Coupé niet omdat het nu zo’n revolutionair concept was. Integendeel, met zijn door klassieke shooting brakes geïnspireerde koetswerk, inclusief lange neus en korte kont, was het een klassieke sportauto, maar wel een die met zijn uiterlijk een hoop commotie veroorzaakte. Het paste ook wel bij de tijd. De jaren 90 was een relatief zorgeloos tijdperk, waarin alles leek te kunnen. De Koude Oorlog was voorbij en housemuziek zette het uitgaansleven op zijn kop. Het kon, kortom, niet gek genoeg. Misschien dat BMW juist vanwege die tijdgeest een Z3 met het uiterlijk van een ‘clownsschoen’ op de markt durfde te brengen. De Z3 gebruikte nog onderdelen van de achterwielophanging van de 3-serie E30, die in 1990 plaatsmaakte voor de E36, waarop de Z3 verder wel is gebaseerd.

Hoe werd hij onthaald?

Een typisch gevalletje ‘je vindt hem mooi of je vindt hem lelijk’. Onze collega’s die eind 1998 over hem schreven, behoorden tot de laatste categorie. De BMW is inderdaad nogal smaakgevoelig en zijn extravagante uiterlijk viel extra op doordat hij zo’n beetje gelijktijdig met de door iedereen bewonderde Audi TT ter wereld kwam. De autovakpers roemde de Z3 Coupé meteen om zijn fantastische rijeigenschappen. Waar de roadster in de beginjaren wat te braaf werd gevonden, met vermogens van 115 en 140 pk, zag iedereen in de Coupé van meet af aan een serieuze sportauto. Helemaal verrassend was die sportieve inborst niet, want de Roadster kon je het jaar ervoor al met 2.8-zescilinder bestellen. Die was er zelfs als zeer brute M, met de 321 pk sterke motor van de M3.

Hoe werd de Z3 Coupé ontvangen door de consument?

Ook hier die zeer uiteenlopende meningen. Je vond hem mooi of spuug­lelijk. Al is die laatste groep anno 2023 niet zo groot als in 1998. Nu spreken liefhebbers bijna met ontzag over de ‘clownsschoen’, zoals de bijnaam al snel luidde. Er zin ook mensen die spreken van ‘tennis- of gymschoen’. Het grote publiek begreep de auto niet; de waardering kwam pas later.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie?

Toen de Z3 Coupé in de showrooms verscheen, was er keus uit de 2.8-zescilinder, de 193 pk sterke machine die al bekend was van de 3-, de 5- en de 7-serie en de snelle M Coupé. Met 321 pk was dat een serieuze sportauto. De prijzen waren fors. De instapper bleef net onder de 100.000 gulden (€45.378), dezelfde prijs die BMW voor de Z3 Roadster 2.8 vroeg. Normaliter zijn open varianten duurder dan hun dichte broers. Voor de M Coupé vroeg BMW 149.500 gulden (€67.840), identiek aan het prijskaartje van de M Roadster.

Wat waren zijn concurrenten?

De Audi TT was de eerste serieuze tegenstrever, die aanvankelijk alleen als gesloten coupé op de markt kwam. Die juist om zijn uiterlijk zeer bejubelde coupé (want die vond iedereen wel meteen mooi) was eveneens prijzig. Evengoed kostte de TT-variant met de 225 pk sterke viercilinder 1.8 turbo en vierwielaandrijving destijds minder dan de BMW Z3 Coupé 2.8. Overigens had je aan het eind van de jaren 90 nog meer bizar gestileerde coupés, bijvoorbeeld de veel minder dure Fiat Coupé, die je met krachtige vijfcilinder turbo kon krijgen, maar ook als brave 1.8. Alfa Romeo had verder de stijlvolle GTV.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Er viel niet meer zo veel te faceliften aan de Z3 Coupé, want die kwam pas toen de Z3 Roadster zijn eerste wijzigingen al had ondergaan. Maar je weet dat BMW telkens zijn motoren verbetert, het heet tenslotte niet voor niets Bayerische Motoren Werke. Zo maakte de 2.8 met 193 pk al in 2000 plaats voor een 3,0-liter zescilinder, waarmee de instapper 231 pk kreeg. De M Coupé kreeg in 2001 een heel bescheiden vermogens-update, de 3,2 liter leverde in zijn laatste jaar 325 pk. De nieuwe M3-krachtbron met 343 pk voor de 3-serie E46 ging aan zijn lange, lage neus voorbij.

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

Omdat de Z3 Coupé er monsterlijk krachtig uitziet, is de M-versie onder liefhebbers de heilige graal. Met minimaal 321 pk maakt hij zijn bizarre uiterlijk helemaal waar en daarbij heb je als bestuurder ook nog eens de handen vol aan de heftige achterwielaandrijver. We kunnen hem gerust de widow maker van zijn generatie noemen. Eind jaren 90 kreeg de Z3 Coupé dat stempel, begin jaren nul schaarden de Opel Speedster Turbo en de Renault Clio V6 zich in dat rijtje. Bizarre auto’s uit een bizar tijdperk waarin alles leek te kunnen. Dan begrijp je waarom er voor een Z3 M Coupé bedragen worden gevraagd die drie keer zo hoog liggen als die van een 2.8i of 3.0i Coupé. Dan praat je over meer dan € 70.000 voor een M Coupé.

Wat is de impact van de Z3 Coupé geweest?

Kenners beschouwden de Z3 Roadster niet van meet af aan als een potentiële klassieker. De auto had een te soft imago, zeker doordat je hem in zijn beginjaren alleen met eenviercilinder kon krijgen. Bij de komst van de Z3 Coupé wist je meteen: dit wordt er een! Hij schiet inmiddels pijlsnel richting klassiekerstatus. Dat zien we nu terug in de prijzen. Bovendien heeft het model BMW over een drempel getrokken. Het merk durfde ineens uit de band te springen, wat het nu overigens aan de lopende band lijkt te doen ...

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel zijn er nog over?

Dat de prijzen van de Z3 M Coupé door het dak gaan, is logisch. Er zijn immers maar 6.291 M’s geproduceerd. In totaal zagen maar 17.815 coupés het levenslicht, terwijl BMW van de Z3 Roadster 279.273 stuks fabriceerde. De interne code voor de Roadster was E36/7, voor de Coupé E36/8. De productie vond plaats in de fabriek in Spartanburg, South Carolina, VS. In Nederland rijden er volgens de data van Vinacles nog 333 Coupés rond, die als volgt over de productiejaren zijn verdeeld:

Bouwjaar Aantal

1998 55

1999 143

2000 59

2001 51

2002 25

bron: vinacles