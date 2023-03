In deze aflevering van 'Topjaar 1998' speelt de Mercedes-Benz S-klasse (W220) de hoofdrol. Als er een nieuwe generatie van het topmodel komt is dat altijd een hoogtepunt in autoland. Je weet bij een nieuwe S-klasse welke technologische vernieuwingen er de komende jaren zullen doordruppelen naar de overige modellen van het Mercedes-gamma. Want een nieuwe Mercedes S-klasse is natuurlijk vooral ook een hoogtepunt voor het merk zelf. Wat maakte de S-klasse generatie W220 in 1998 zo bijzonder?

Hoe zag het aanlooptraject eruit?

Hoewel de naam ’S-klasse’ pas in 1972 voor het eerst werd toegepast, gaat de historie van Mercedes’ topklassemodellen veel verder terug in de tijd, zelfs tot ver voor de Tweede Wereldoorlog. S-klasse is de afkorting van ‘Sonderklasse’, waarmee de fabrikant duidelijk wil maken dat je echt met iets buitengewoons te maken hebt. Geen loze belofte, want alle generaties van de S zijn bijzonder. Mercedes-Benz gebruikt zijn luxe-sedan steevast als etalage van de nieuwste technologie, voordat andere modellen van het merk ervan profiteren. Als er een nieuwe S-klasse wordt geïntroduceerd, kijkt de concurrentie met angst en beven toe welke toonaangevende uitvindingen Mercedes nu weer introduceert. ABS, airbags, ESP, gordelspanners, remassistent, Pre-Safe, xenon-verlichting, een regensensor, adaptieve cruisecontrol: het zijn allemaal innovaties die voor het eerst op de S-klasse werden toegepast.

In 1992, een jaar na de introductie van de W140-generatie, die in de volksmond ‘Kathedraal’ werd genoemd, startte de ontwikkeling van de W220. Het comfort en de veiligheid moesten naar een nog hoger niveau worden getild, maar een lager gewicht en lager verbruik stonden eveneens op de prioriteitenlijst. Voor het elegante, gestroomlijnde design van de W220 tekende de Brit Steve Mattin, die later hoofdontwerper bij Volvo werd. Met het studie­model F 200 Imagination liet Mercedes in 1996 alvast zien, wat er kon worden verwacht van de nieuwe S-klasse, die in 1998 op de autosalon van Parijs werd onthuld.

Hoe revolutionair was de S-klasse van 1998 eigenlijk?

Vergeleken met zijn voor­ganger was de nieuwe S-klasse hypermodern. Misschien kan deze auto zelfs de meest vernieuwende S-klasse ooit worden genoemd. Mercedes integreerde meer dan dertig technologische innovaties in de W220, waarmee Das Haus bij elkaar 340 nieuwe patenten kreeg. Een van de belangrijkste noviteiten was Distronic, de eerste radargestuurde adaptieve cruisecontrol ter wereld. Vandaag de dag wordt zelfs de Toyota Aygo X met een dergelijk systeem geleverd.

Ook het Comand-systeem van de S-klasse, waarin navigatie, audio, cd-wisselaar, boord-tv en de autotelefoon gebundeld waren, diende als voorbeeld voor de gehele auto-industrie. Hoewel het naar de huidige maatstaven een vrij primitief systeem was, kon Comand worden beschouwd als het eerste multifunctionele infotainmentsysteem. Nog een primeur: de S-klasse had niet alleen front- en zij-airbags, maar werd ook geleverd met gordijnairbags.

Bij zijn eerste en enige facelift in 2002 kreeg de S-klasse ook standaard Pre-Safe. Dit systeem anticipeerde op dreigende ongevallen, bijvoorbeeld bij een noodstop of wanneer de auto in de slip raakte. In het tijdsbestek tussen de eerste tegenreactie van de bestuurder tot een eventuele aanrijding, spanden de gordels aan, werden de stoelen in een veilige positie gezet en schoof het zonnedak dicht. Zodra het gevaar weer was geweken, werden de gordels, de stoelen en het zonnedak weer in de oorspronkelijke positie teruggezet. Dit systeem is inmiddels door menig ander automerk gekopieerd.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie?

Hoe werd de Mercedes S-klasse W220 onthaald?

Wat waren zijn concurrenten?

Net als zijn voorgangers werd ook de W220 in twee lengte-varianten aangeboden. Het verschil tussen beide versies moest achterin worden gezocht. Met zijn wielbasis van 3,015 meter zat je in de normale S-klasse al niet om ruimte verlegen, maar in de Lang-versie kon je dankzij de 9,7 cm extra lengte achterin heerlijk je benen strekken. In de nieuwe S-klasse was Mercedes afgestapt van de aloude zescilinder lijnmotoren. Ervoor in de plaats kwam een volledig nieuw ontwikkelde V6-benzinemotor, naar keuze met een inhoud van 2,8 (204 pk) of 3,2 liter (224 pk). Bij de facelift in 2002 werd de 3,2-liter vergroot tot 3,7 liter. In de S350 leverde hij 245 pk. Ook de achtcilinders van de W220 waren kakelvers. De V8 werd aangeboden met een inhoud van 4,3 of 5,0 liter. De S430 had 279 pk, de S500 kwam op 306 pk. In 1999 volgde de S600 L, met een nieuwe 5,8-liter V12 met 367 pk. Bij de facelift werd deze motor vervangen door de 5,5-liter biturbo V12 uit de Maybach, die was teruggeschroefd tot 500 pk. Diesels waren er ook: de zescilinder S320 CDI (197 pk) en de achtcilinder S400 CDI (250 pk). Het AMG-predicaat verscheen in 2001 op de S55, die werd aangedreven door een 5,4-liter V8 met mechanische compressor. Goed voor 360 pk en een nul-tot-honderd-sprintje in 6,0 seconden.“Beter dan een Mercedes S wordt het niet – totdat er een nieuwe S komt.” Met die woorden openden we in 1999 onze test van de 224 pk sterke Mercedes S320 met korte wielbasis. In het verslag is nauwelijks een kritische noot te lezen, of het moet gaan om de kofferbak en het laadvermogen, die ten opzichte van de W140 iets waren gekrompen. De overvloed aan elektronische hulpsystemen bestempelden we nog als overdaad, ‘adaptieve demping’ werd nog tussen aanhalingstekens geschreven, zo vernieuwend was dat 25 jaar geleden allemaal. Overigens deelden andere autobladen ons oordeel over de nieuwe S-klasse. Zelfs de vergelijking met Rolls-Royce en Bentley werd regelmatig aangehaald, waarbij de S-klasse steevast als beste auto uit de bus kwam. Met de W140 had Mercedes in de topklasse een marktaandeel van zo’n veertig procent, met de W220 werd vijftig procent de doelstelling. De Nederlandse importeur verwachtte in het jaar 2000 zo’n 750 exemplaren te kunnen verkopen, maar dat werden er maar liefst 969. In 2022 zijn minder Audi’s A4 op kenteken gezet … Een beter jaar zou de S-klasse daarna overigens niet meer draaien. Jaarlijks zag de importeur de afzet van de S-klasse terugvallen, in 2005 – het laatste productiejaar – werden er nog 235 W220’s verkocht.

‘The usual suspects’ én een ‘new kid on the block’. Vanzelfsprekend was de BMW 7-serie de belangrijkste concurrent van de Mercedes-Benz S-klasse. Toen de W220 in 1998 werd geïntroduceerd, was de 7-serie (E38) al vier jaar in productie. Tegen het vernieuwende geweld van de nieuwe S was hij dan ook niet opgewassen. Iets wat ook voor de Audi A8 opging, die net als de BMW in 1994 was onthuld. Ondanks zijn mooie aluminium carrosserie kwam de A8 met geen mogelijkheid in de buurt van het technologische topniveau van de S-klasse. Outsider in het topsegment was de Jaguar XJ, voor de eigenaar die graag zelf het stuur ter hand nam. Ook dit model stamde uit 1994. Er was een variant met een zesliter V12 en de prijslijst vermeldde bovendien een versie met verlengde wielbasis. De Lexus LS was te nadrukkelijk voor Noord-Amerika bedoeld en vormde ondanks zijn uitstekende bouwkwaliteit nooit een serieuze bedreiging voor de gevestigde orde uit Europa.

Die vlieger ging ook op voor de Volkswagen Phaeton, de ‘new kid’ die in 2001 de topklasse kwam opschudden. Een auto waarbij het perfectionisme haast griezelig werd. Bij Volkswagen waren ze ervan overtuigd dat zo’n goede auto best wat mocht kosten, maar daar dacht de koper heel anders over. Intussen waren de BMW 7-serie en de Audi A8 ook van generatie gewisseld, in een poging de technologische voorsprong van de S-klasse in te lopen.

Hoe werd deze S-klasse ontvangen door de consument?

Met de nieuwe S-klasse wilde Mercedes zijn wereldwijde marktaandeel in de topklasse vergroten van veertig naar vijftig procent. Een ambitieus plan, want de W220 opereerde in een zeer conservatief segment. In 2000, het beste verkoopjaar van de W220, slaagde Mercedes in Nederland echter met vlag en wimpel in deze doelstelling: met 969 registraties lag de S-klasse in de verkooplijsten mijlenver voor op de concurrentie. Van de BMW 7-serie werden er 286 verkocht, Jaguar leverde 273 XJ’s af en Audi mocht 247 nieuwe A8-kopers verwelkomen. De Lexus LS was geen partij voor de S: vanuit Japan werden er slechts zeventien auto’s naar Nederland verscheept … In 2004, het laatste volledige productiejaar van de W220, hadden Audi, BMW en Jaguar hun achterstand op de toen zes jaar oude S-klasse ingelopen, zowel in technologisch als in commercieel opzicht. In Nederland had Audi (nipt) de koppositie in de topklasse overgenomen van Mercedes, met 278 A8’s tegenover 244 S-klasses. De BMW 7-serie (E65) volgde op respectabele afstand met 178 stuks en de Jaguar XJ (X350) met 184 kopers. Van de Volkswagen Phaeton vonden in 2004 slechts 40 exemplaren een koper en van de Lexus LS maar 34.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

Speciaal voor prominente politici en hoogwaardigheidsbekleders die hun leven in eigen land niet helemaal zeker waren, leverde Mercedes vanaf 1999 op bestelling een gepantserde S-klasse. Afhankelijk van de bescherming die je voor behoud van eigen leven nood­zakelijk achtte, werd de auto voorzien van kogelwerend glas en versterkt plaatstaal met speciale kevlarmatten die rondvliegende kogels opvingen. Ook leverde Mercedes een extra lange en extra luxe Pullman-versie van de gepantserde S500 en S600. Vergeleken met de verlengde Lang was de wielbasis van deze staatslimousine met nog eens een meter opgerekt, tot 4,085 meter. Op basis van de W220 verscheen ook weer een luxueuze coupé. De nieuwe Mercedes CL (C215) werd in 1999 op de autoshow van Genève gepresenteerd. Hij kwam er als CL 500 en CL 600. Wie wat meer sportiviteit wenste, had keuze uit de CL 55 AMG (360 pk) en CL 63 AMG (vanaf 2001, met een vermogen van 444 pk).

In een onbegrensde fantasie is de meest ultieme S-klasse vanzelfsprekend de bepantserde S600 Pullman Guard. Toch zouden wij in het dagelijks leven ook heel tevreden zijn met een S500, uitgevoerd in een smaakvolle combinatie van lak- en leerkleur. De S500 heeft alles wat ons autohart begeert: een krachtige V8-motor, ultieme luxe en allerlei elektronische spielerei. Voorwaarde is wel dat de auto vrij van roest is en dat de complexe elektronica voor aanschaf grondig wordt doorgemeten om sluimerende storingen boven water te krijgen. Zulke problemen zijn de W220 immers niet vreemd …

Wat is de impact van de w220 geweest?

Hoeveel rijden er nog rond?

Het is niet alleen de concurrentie die zich optrok aan de W220, de nieuwe S-klasse diende ook als voorbeeld voor Mercedes’ geheel nieuwe modelgeneratie. Van A-klasse tot SL, de invloeden van de S-klasse waren in elk model terug te vinden, zowel op het gebied van design als op technologisch vlak. De W220 werd ontwikkeld in een tijd dat er bij Mercedes fors werd bezuinigd op de productiekosten. Dat bleek achteraf ernstig ten koste te zijn gegaan van de bouwkwaliteit. Roestproblemen waren de W220 niet vreemd en de elektronica ging soms een eigen leven leiden. Dat had kostbare gevolgen voor de eigenaar én de ijzersterke reputatie die Mercedes decennialang zorgvuldig had opgebouwd. Dankzij de W220 kwam de fabrikant tot het besef dat bezuinigen uiteindelijk duur wordt betaald. Ten tijde van de facelift in 2002 waren de meeste kinderziekten echter verholpen.

Tussen 1998 en 2005 heeft Mercedes-Benz 484.693 stuks van de W220 gebouwd. Veruit de meest populaire uitvoering was de S500 Lang, met een totaal van 108.823 auto’s. In Nederland zijn bijna 4.000 exemplaren van de W220 verkocht. Volgens Vinacles staan er nog 1.501 met actief kenteken in Nederland geregistreerd. Daarvan zijn de laatste jaren ook heel wat exemplaren als fiscaal aantrekkelijke youngtimer uit het buitenland gehaald.

Zoveel exemplaren van de Mercedes W220 staan er in Nederland nu op kenteken. Bouwjaren 1998 t/m 2005

Model AantalS280 4S320 378

S320 CDI 220

S350* 160

S400 CDI 53

S430* 112

S430 L 1

S500 381

S500 L 6

S55/S55 AMG 61

S600 120

S600 L 3

S63 AMG 1

S65 AMG 1

Totaal 1.501

* Inclusief 4-Matic

bron: vinacles