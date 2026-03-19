Onlangs kon AutoWeek je de nieuwste goedkope elektrische hatchback van Leapmotor laten zien. We kunnen nu bevestigen dat die naar Nederland komt en kunnen je direct vertellen hoe hij hier gaat heten.

De expansiedrift van het Chinese Leapmotor kent geen grenzen. Dankzij Stellantis heeft het in Europa voet aan de grond gezet en het blijft zijn modellengamma hier uitbreiden. De B05 - een hatchback in het C-segment - en de B03X - een cross-over in het B-segment - zijn hier nog niet op de markt, of het merk heeft de volgende nieuwkomer al in de coulissen staan. Die nieuwe Leapmotor wordt na de T03 het goedkoopste model van het merk. De Chinese versie ervan konden we je eerder al laten zien. Nu is bevestigd dat hij, zoals AutoWeek al vermoedde, ook naar Europa komt.

We hebben het dan over de fonkelnieuwe Leapmotor B03. De Leapmotor B03 gaat in China als A05 door het leven. De Leapmotor verhoudt zich tot de Bo3X als de Volkswagen ID Polo tot de ID Cross. Die ID Polo noemen we niet voor niets, daar de B03 in hetzelfde segment gaat opereren. Het ligt voor de hand dat de Leapmotor B03 aanzienlijk goedkoper wordt dan die ID Polo. Volkswagen mikt voor de ID Polo op een vanafprijs van minder dan €25.000, wat in de praktijk waarschijnlijk een prijs van zo'n €24.900 betekent. De Leapmotor B03 zou zomaar eens een paar duizend euro goedkoper kunnen worden.

De Leapmotor B03 wordt 4,2 meter lang en heeft een wielbasis van 2,61 meter. In China komt hij in ieder geval met 95 pk en 122 pk sterke elektromotoren beschikbaar. Het feit dat de B03 zijn technische basis met de B03X deelt en ook dezelfde wielbasis heeft, doet vermoeden dat de Leapmotor B03 net als de B03X beschikbaar komt met 39,8 kWh en 53 kWh grote LFP-accu's. In oktober weten we meer, dan beleeft de Leapmotor B03 zijn Europese debuut namelijk tijdens de Autosalon van Parijs.