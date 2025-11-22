Hyundai heeft zijn voorsprong op het gebied van elektrisch rijden benut door zich in een hoger segment te begeven dan het met zijn benzineauto’s doet. De Ioniq 9 is een sloep van een auto: niet minder dan 5,06 meter lang. Hierdoor is hij geschikt voor een derde zitrij en zeven personen. Aan de andere kant van het spectrum heeft het merk sinds dit jaar de volledig elektrische Hyundai Inster, een compacte elektrische auto van slechts 3,13 meter. De reden dat deze auto geen Ioniq 1 heet, is dat hij in andere markten (al dan niet onder de naam Hyundai Casper) ook verkrijgbaar is met een benzinemotor. De Ioniq-lijn is bedoeld voor elektrische auto’s op een dedicated elektrisch platform, zoals de Ioniq 5, 6 en dus de 9. Saillant genoeg gold dat weer niet voor de Hyundai Ioniq (zonder cijfer) die het bal opende. Die was er als EV, PHEV en Hybride.

Overeenkomsten in interieur

Ondanks het grote verschil in formaat zijn er overeenkomsten. Niet alleen heeft de algemene styling wat van elkaar weg, ook de cockpit van beide heeft overeenkomsten. Kijk alleen al naar het stuur waar we in plaats van het Hyundai-logo de morsecode voor de letter H zien. Ook de indeling van de knoppen op het stuur is gelijk, al zien we wel wat verschil in materiaalgebruik. Hetzelfde geldt voor de raambediening: zelfde indeling, andere knoppen. Precies gelijk is de hendel waarmee je de versnellingen kiest. Dit is een uitzondering op de regel, want het materiaalgebruik in de 9 is overal in de cabine duidelijk van een hoger niveau. Het is meer de designtaal waarin de overeenkomsten zitten. Wat betreft het rijgedrag zitten de auto’s behoorlijk op één lijn: erg middle of the road met wat comfort en geen uitgesproken dynamiek en niet vol van rijkarakter. De grote en de kleine broer zijn brave dociele jongens. Moeder zal trots zijn.