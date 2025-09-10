In de Hyundai Inster kun je nu een persoon extra meenemen

Goed nieuws voor wie weleens met vijf personen op pad gaat en een Hyundai Inster ambieert. De vrolijke elektrische Hyundai is er voortaan ook als vijfzitter. Dat kan AutoWeek melden na een blik op de prijslijst.

De Hyundai Inster volgt de Hyundai i10. Niet op het gebied van design en al helemaal niet wat aandrijflijnen betreft, maar wel op het gebied van interieurconfiguratie. De Hyundai Inster was altijd een vierzitter met twee gordels achterin, maar is er - net als i10 dus - nu ook als vijfzitter. AutoWeek heeft de prijs van de Hyundai Inster met vijf zitplaatsen.

De Hyundai Inster met vijf zitplekken is verkrijgbaar met slechts één aandrijflijn en staat ook in slechts één smaak op het menu: als E-Motion met 42-kWh accu en 97-pk elektromotor. Die combinatie van aandrijflijn en uitvoering is voor de Inster met vier zitplaatsen de instapper en kost €24.295. De Hyundai Inster met vijf zitplaatsen is €500 duurder en mag voor €24.795 mee naar huis.

Meer dan een extra zitplek

Wat betreft uitrusting biedt de Inster 5-zits, zoals Hyundai hem zelf noemt, meer dan enkel een anders ingedeelde achterbank met extra zitplek. Heel wat meer zelfs. Zo heeft de vijfzits Hyundai Inster E-Motion 15-inch lichtmetalen wielen, afdekking voor de bagageruimte, buitenspiegels met led-knipperlichten en een regensensor. Allemaal zaken waarvoor je met de vierzits Hyundai Inster bij de duurdere Pulse-uitvoering moet zijn. Niet geheel verrassend is de achterbank niet in de verhouding 50:50 neerklapbaar zoals in de Inster met vier zitplekken, maar in de verhouding 60:40.

Voor slechts €500 krijg je dus een extra zitplek én meer uitrusting. Maar je levert ook iets in. Zo komt de vijfzits Hyundai Inster met zijn 42-kWh accu en 97 pk op een volle tank net iets minder ver dan de vierzitter, al is het verschil marginaal. We lezen een bereik van 327 kilometer voor de vierzitter en 323 kilometer voor de vijfzitter. Het gemiddeld verbruik ligt met 14,8 kWh/100 kilometer dan ook nipt hoger dan bij de vierzitsversie (14,3 kWh/100 km). Ook het wagengewicht ligt met 1.286 kilo iets hoger, al is ook dat verschil verwaarloosbaar (+6 kilo).

Minder keuze

Zoals gezegd is de vijfzits Hyundai Inster er in slechts als instapuitvoering E-Motion en met slechts één aandrijflijn. De Inster met vier zitplekken is er ook met 115 pk sterk elektrohart en met een 49-kWh accu, goed voor een bereik tot 370 kilometer. In combinatie met die aandrijflijn is de vierzitsversie er naast als E-Motion ook als Pulse, Evolve, Evolve Sky en Cross Sky Plus.