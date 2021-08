Waarom Alpina terugkeert op Nederlandse markt - Achtergrond

Dusseldorp Automotive haalt Alpina naar Nederland. Met acht BMW-vestigingen, vijf Mini-showrooms maar ook motorfietsen van het merk in het assortiment is Dusseldorp een vooraanstaand dealerbedrijf. De import van Alpina is echter een opvallende zet. Daarmee is er voor het eerst in vele jaren weer een officiële Nederlandse vertegenwoordiger van de exclusieve, maar nog altijd duidelijk als BMW herkenbare modellen. In jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw vervulde BMW-dealer Hessels Zoetermeer die rol. Dat bedrijf werd overgenomen door BMW Den Haag en die dealer maakt op zijn beurt sinds anderhalf jaar deel uit van Dusseldorp Automotive. Overigens was de import van Alpina toen al jaren gestaakt en moesten liefhebbers hun heil buiten onze landsgrenzen zoeken, vooral in Duitsland.

Een Alpina is een product voor fijnproevers en een merk van zeer kleine aantallen, dus dan kun je prima selectieve distributie hanteren. Voor een Alpina kun je je nu melden bij de vestigingen in Den Haag en Apeldoorn. In het immer uitdijende modelgamma van BMW, dat zelfs het aantal M-versies in hoog tempo opschroeft, kun je je afvragen of er in Nederland nog wel plek is voor Alpina. Neem de nieuwe BMW M3, waarvan al drie varianten bestaan en die nog dit jaar een touring-versie krijgt. Komt die niet in het vaarwater van de B3 touring, een van de ‘populairdere’ modellen van Alpina? “Vooral in de aanvullende modellen zien wij kansen voor Alpina”, aldus Arie Ruitenbeek, commercieel directeur van Dusseldorp Automotive. “Dus in de XB7 en de B5 touring. Er is geen M-versie van de X7 en een M5 touring levert BMW ook niet. De Alpina-koper bezit doorgaans meerdere Alpina’s en we weten dat de restwaarde van het merk voortreffelijk is. Na vijftien tot twintig jaar is een Alpina vaak nog een aanzienlijk bedrag waard. Dat leidt tot interessante leaseprijzen voor de Nederlandse markt. Die scherpe leaseprijs ten opzichte van een BMW is voor ons een belangrijke reden het merk te gaan voeren.”

Niet alle BMW’s

Een B of een D voor het cijfer van de BMW-modelreeks kenmerkt de typeaanduidingen van Alpina. Zo is een B3 een sedan of touring met de 3-serie als basis. Met dieselmotor (355 pk) heet datzelfde model D3s. Een B5 heeft de 5-serie als uitgangspunt en bij de X-versies staat er een B achter de BMW-typenaam, of een D, zoals bij de X3 en de X4, want die is er alleen als diesel. Geen X5 of X6, of 1- of 2-serie? Welnu, BMW heeft een flinke vinger in de pap bij Alpina, waarbij overigens Alpina al vroeg in de ontwikkeling van een modelreeks wordt betrokken. Voor de X4, X5 en X6 ziet BMW zelf genoeg brood in ultra dikke versies, met Competition-varianten bovenop de M-uitvoeringen. De kleine niches die overblijven mag Alpina voor zijn rekening nemen. De 1- en de 2-serie zouden door alle aanpassingen van het 300 man sterke team uit Buchloe, waarvan 30 procent zich bezighoudt met engineering, wel erg duur worden. Er wordt immers nogal wat aangepast aan een BMW om ‘m Alpina te mogen noemen. Het kloppend hart bijvoorbeeld. Zo heeft de B3 weliswaar de 3.0 zes-in-lijn turbomotor van de nieuwe M3/M4 in het vooronder, maar worden er kleinere, door het Nederlandse Tachyon geleverde turbo’s gemonteerd. Het onderstel met de kenmerkende 20-spaaks wielen en altijd de speciale Pirelli P Zero-banden wordt nog verder gefinetuned. Veel aandacht gaat verder uit naar de remmen. Een B3 heeft bijvoorbeeld dezelfde voorremmen als een standaard-BMW X7 M50i. De banden zijn niet de P Zero’s van Pirelli die je bij in de bandenhandel kunt kopen, maar worden specifiek voor elk model Alpina ontwikkeld. Je herkent het rubber aan de aanduiding ALP op de wang.

Het interieur gaat verder dan wat BMW daarvoor aanbiedt in het riante Individual-gamma. Dat uit zich vooral in de toepassing van het Lavalina-leer, van speciaal geselecteerde Alpenkoeien die nimmer geteisterd zijn door vliegen of zelfs ook maar in de buurt van prikkeldraad kwamen. Inderdaad, dezelfde leverancier voor de bekleding van Rolls-Royce-interieurs. De subtiele Alpina-skirts met badge typeren het front en naar keuze is er de striping op de zijkant, maar een Alpina loopt niet al te zeer te koop met zijn potentieel. “Dat is ook een van de redenen dat het merk in China niet leverbaar is”, vertelt Sinisa Andjelic, sales manager voor West-Europa en Singapore. “Dat is meer een markt waar ze graag te koop lopen met wat ze rijden.” De eindmontage van het interieur en de kleine details aan het exterieur heeft in Buchloe plaats.

Hoe rijdt ‘t?

Met de M3 Competition nog vers in het geheugen stappen we in de B3, met een zes-in-lijn turbo, 462 pk en 700 Nm. Altijd voorzien van vierwielaandrijving, wat binnenkort overigens ook als optie verkrijgbaar is bij de BMW M3/M4. De M3 haalt uit hetzelfde blok minstens 480 pk, zelfs 510 als Competition. Het koppel van de Alpina-motor ligt echter hoger en belangrijk, de monumentale trekkracht ligt vlak vanaf 2.000 tot 4.500 toeren. Mede dankzij de aangepaste, kleinere turbo’s heeft de krachtbron daadwerkelijk een ander karakter. Nog feller is de gasrespons als je onderin het pedaal vloert. De brul is mooi, maar blijft meer op de achtergrond. Bij gas loslaten hoor je klapjes, maar ook die zijn bescheiden. Akrapovic werkt samen met Alpina, maar wel volgens de traditie van het merk. Dus het mag niet schreeuwerig worden. De manier van presteren staat verder af van de BMW-motorsportproducten. In de eerste decennia van Alpina gold het misschien wat minder, maar tegenwoordig ogen de auto’s een stuk ingetogener dan de M’s. Zet de B3 eens naast de nieuwe M3 met zijn opzichtige nieren en het onderscheid wordt direct duidelijk.

In de korte tijd die we hebben gaan we ook een blokje om met de B8 Gran Coupé. Een bescheidener alternatief voor een BMW M8 Gran Coupé, stellen we vast aan de hand van de test die we een jaar geleden maakten met die M. De auto voelt comfortabeler en lijkt met zijn set-up beter bij het vierdeurs koetswerk te passen dan de wat minder uitgebalanceerde M8. Ook hier is het weer de motor die indruk maakt. Voor de XB7 missen we dan weliswaar het referentiekader omdat er simpelweg geen X7 M bestaat, maar als we met 175 km/h een lange doordraaier nemen, kunnen we ons levendig voorstellen hoe bijzonder het moet zijn om deze giga-SUV met 290 km/h en zes personen aan boord over de autobahn te jagen. Want dat is ook een kenmerk voor elke Alpina. De producten zijn niet begrensd en leveren in bepaalde gevallen topsnelheden tot ver boven de 300 km/h. Zelfs de XB7 haalt al bijna die nog altijd magische grens. Maar het is vooral het karakterverschil dat voor de fijnproever de doorslag zal geven een door Alpina onder handen genomen BMW te prevaleren boven een standaard exemplaar. Een BMW M is zien en gezien worden en lekker dik doen, een Alpina rijd je vooral voor jezelf.

Sinds 1965

In 1965 begint Burkard Bovensiepen met de ontwikkeling van een carburateur voor de BMW 1500. De door de zoon van een typemachinefabrikant geleverde inspanning valt al snel op in München. Wie de carburateur laat monteren behoudt de fabrieksgarantie. Bovensiepens firma Alpina maakt snel naam, ook op de circuits. Een carburateur en een krukas maken nog altijd deel uit van het logo. Al in de jaren zeventig worden BMW-motoren opgeboord, zo krijgt de E21 3-serie als 323i een cilinderinhoud van 2,8 liter. In de vroege jaren tachtig gaat Alpina al over op turbo’s met kanonnen als de B7 Turbo op basis van de 6- en 7-serie tot resultaat. In de jaren negentig verschijnt er zelfs een machtige E46 3-serie met V8. De zoons van Burkard Bovensiepen zwaaien inmiddels de scepter bij Alpina.