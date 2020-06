Alpina B5 en D5 S aangescherpt

Alpina presenteerde in 2017 de op de M550i gebaseerde B5, een extra potente BMW 5-serie met een 608 pk en 800 Nm sterke 4.4 biturbo V8 onder de kap. Die benzineversie kreeg later dit jaar gezelschap van de D5 S, een 388 pk en 800 Nm sterke dieselversie met meer koppel dan de machtige M550d. De 5-serie werd kort geleden vernieuwd en nu heeft ook Alpina zijn B5 en D5 S aangescherpt.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat de vernieuwde Alpina's dezelfde uiterlijke wijzigingen ondergaan als de 5-serie en dat betekent dat het tweetal ook van de vernieuwde snuit en de aangescherpte bilpartij krijgt aangemeten, compleet met nieuwe bumpers. De B5 behoudt zijn 4.4 V8, al stampt die machine er voortaan 621 pk en 800 Nm uit, 13 pk meer dan voorheen. Daarmee is de B5 als het puur om vermogen gaat de huidige 600 pk sterke BMW M5 natuurlijk ruim voorbij, al is de M5 Competition met zijn 625 pk nog altijd krachtiger. Let wel, de Alpina's zijn minder op sportiviteit gericht dan een volwaardige M-versie. De B5 sprint in sedanvorm in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De B5 Touring neemt 0,2 tellen langer de tijd voor diezelfde sprint. De topsnelheid van de sedan en de Touring ligt op respectievelijk 330 km/h en 322 km/h. Schakelen gaat met een achttraps automaat van ZF.

Zoals gezegd wordt ook de D5 S, de dieselversie, aangescherpt. Vanaf nu levert de 3,0-liter zescilinder diesel in de D5 S namelijk een oppermachtige 408 pk en 800 Nm koppel, 20 pk meer dan voorheen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h weet de sedan in 4,4 seconden af te leggen terwijl de Touring met een tijd van 4,6 seconden slechts marginaal trager is. Ook hier wordt er geschakeld met een door Alpina aangepakte achttraps automaat. Het vernieuwde tweetal is vanbinnen én vanbuiten natuurlijk weer geheel volgens Alpina-recept uitgevoerd. Dat betekent: lappen leer, fraaie materialen en natuurlijk de bekende Alpina-wielen.

De Alpina B5 heeft in Duitsland een kale vanafprijs van €117.700 (sedan). Voor de Touring ben je er €120.700 kwijt. De D5 S kost als sedan en als Touring respectievelijk €92.500 en €95.500.