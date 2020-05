Alpina XB7: alle superlatieven voorbij

Op de komst van een volwaardige M-versie van BMW's grootste SUV hoef je niet te rekenen, en dat lijkt met het bestaan van de 530 pk sterke M50i geen groot gemis. Mocht je de 5,15 meter lange opper-SUV toch naar een hoger plan willen tillen, dan kun je nu terecht bij Alpina. Het Duitse bedrijf hijst namelijk deze XB7 op het podium.

De XB7 heeft in de basis dezelfde 4,4-liter V8 onder de kap als de M50i, maar de dubbel geblazen machine stampt er in Alpina's versie geen 530 pk en 650 Nm, maar 621 pk en 800 Nm uit. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h weet de ruim 2.600 kilo wegende mastodont in 4,2 seconden te klaren. De M50i neemt voor dat klusje een halve tel langer de tijd. De topsnelheid van de XB7 ligt op 290 km/h. Toch is de XB7 niet voor puur sprintwerk gemaakt. Alpina heeft geheel volgens traditie veel aandacht besteed aan een lineaire vermogensopbouw, iets dat de modellen van het merk ook een comfortabel randje geeft. Dat neemt niet weg dat ook de overige sprintcijfers indrukwekkend zijn. Het machtige koppel van 800 Nm is tussen de 2.000 en 5.000 tpm beschikbaar, en dat zorgt ook op snelheid voor een heftige bonk vermogen. Zo heeft de XB7 in nog geen 15 tellen een snelheid van 200 km/h op de klok... Het gemiddeld verbruik ligt op 13,9 l/100 km. Daar zal de koper echter snel overheen lezen. Schakelen gaat met een samen met ZF onder handen genomen versie van de achttraps automaat.

De uiteraard vierwielaangedreven XB7 staat op wat de Duitsers het Alpina Sport Suspension-onderstel noemen. De net als de X7 van luchtvering voorziene XB7 moet niet alleen voor zijdezacht rijcomfort zorgen, maar kan ook simpelweg plankhard worden afgesteld. Afhankelijk van de gekozen rijmodus is de XB7 4 centimeter dichter tegen het asfalt te leggen. De auto staat optioneel op zeer herkenbare wielen, lichtgewicht exemplaren met een diameter van 23-inch. Eromheen zijn in dat geval Pirelli P Zero Alp-banden gevouwen. Uiteraard is niet alleen het schoeisel iets waarmee de XB7 zich optisch onderscheidt van de reguliere X7. Alpina geeft de X7 ander bumperwerk en kiest er wijselijk voor om de SUV niet te overladen met matzwarte accenten of in koolstofvezel uitgevoerde elementen. Onder de auto hangt een rvs-uitlaatsysteem dat Alpina zelf heeft ontwikkeld. Het systeem is uitgerust met kleppen en dat betekent dat je de mate van overlast voor je buren zelf in de hand hebt.

Natuurlijk vinden we in het interieur weer een bonte verzameling zeer fraai ogende materialen. Naast bakken met leer en alcantara vinden we onder meer een in kristalglas uitgevoerde draaiknop van het iDrive-systeem in de XB7. Alpina mikt in Duitsland op een kale vanafprijs van €155.200. Dat kun je in Nederland uiteraard wel schudden. Bij ons wisselt de M50i al vanaf een kleine €170.000 van eigenaar...