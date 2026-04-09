Nu het aantal verkeersdoden verder is toegenomen, wijst Veilig Verkeer Nederland (VVN) op snelheid als "een van de grootste risicofactoren". Snelheid en snelheidsverschillen spelen "een doorslaggevende rol bij zowel het ontstaan als de ernst van ongevallen", benadrukt de organisatie. Die noemt het verlagen van snelheden "een van de belangrijkste maatregelen om levens te redden".

VVN benadrukt dat dit zowel voor het gemotoriseerd verkeer geldt als voor fietsers zelf, die op e-bikes hoge snelheden kunnen bereiken. "Hoe hoger de snelheid, hoe kleiner de kans om een fout te corrigeren en hoe groter de impact als het misgaat", zegt directeur Evert-Jan Hulshof in een verklaring. E-bikers zouden verder altijd een helm moeten dragen, vindt VVN. Hulshof: "Een helm voorkomt geen ongeval, maar kan wel het verschil maken tussen leven en dood."

Ook de Fietsersbond pleit voor maatregelen. De organisatie ziet het liefst dat de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom overal naar 30 kilometer per uur gaat. Nu is dat op veel plaatsen 50.