Voormalig topman en zoon van oprichter Toyota overleden

Shoichiro Toyoda, de zoon van Toyota-oprichter Kiichiro Toyoda, is overleden. Shoichiro Toyoda stond zelf ook aan het roer van het bedrijf dat zijn vader in 1937 oprichtte.

Shoichiro Toyoda is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden, zo heeft Toyota bekendgemaakt. De erevoorzitter van de automaker stierf aan hartfalen, twee weken voor zijn 98e verjaardag. Shoichiro Toyoda ging in 1952 aan het werk voor het door zijn vader Kiichiro opgerichte autobedrijf. Toyoda senior overleed datzelfde jaar. In 1982 werd Shoichiro Toyoda president van het bedrijf, dat toen net zijn commerciële activiteiten en de productie had samengevoegd. Die werden in de jaren ervoor nog apart gehouden.

Tien jaar lang bleef Toyoda de hoogste bestuurder, waarna hij nog tot 1999 als voorzitter van het bedrijf diende. In die periode groeide Toyota uit tot een van de grootste autobedrijven ter wereld. Zo introduceerde het bedrijf luxemerk Lexus en kwam het met de Toyota Prius met de eerste hybridevoertuigen. Toyoda is ook de vader van de huidige Toyota-topman Akio. Die is al sinds 2009 in functie en kondigde onlangs aan over enkele maanden af te treden. Hij wordt dan net als zijn vader eerder voorzitter.