Toyota Yaris Cross vernieuwd: achter zijn grote broer aan

De Toyota Yaris Cross krijgt een facelift. Het is eigenlijk een facelift volgens het boekje; het 'gezicht' verandert, maar daarachter blijft het toch vooral veel bij hetzelfde.

Als autofabrikant neem je nogal een risico als je een succesvol model een facelift geeft. Dat geldt dus ook voor Toyota, dat de Yaris Cross nog eens tegen het licht houdt. Het is Toyota’s populairste model in Europa en hier in Nederland ook bijna. In Europa werden er vorig jaar maar liefst 200.000 van verkocht. Never change a winning team?

Nou, Toyota zet er gewoon een wat ander neusje op, waarmee hij vooral dankzij de nu in carrosseriekleur gespoten grille wat meer op zijn grotere broer Corolla Cross gaat lijken. De meer traditionele grille heeft plaatsgemaakt voor een serie openingen in de neus, die samen visueel nog een soort grille vormen. Verder zijn de langwerpige dagrijlampen op de hoeken van het front verdwenen en heeft de Toyota Yaris Cross nu wat uitgebreider ingedeelde koplampen.

Verder kunnen we vaststellen dat het om een subtiele vernieuwingsronde gaat. Zo oogt de achterkant vertrouwd en ook op technisch vlak zijn er geen grote veranderingen. Opnieuw is er de keuze uit een 115 pk en 130 pk sterke hybride aandrijflijn. De Hybrid 115 is er enkel als Active, alle hogere uitrustingsniveaus komen meteen als Hybrid 130.

In het interieur is er wat vernieuwde platina-achtige afwerking en vanaf de Dynamic-uitvoering zijn er sportiever gevormde zetels van de partij en krijg je sfeerverlichting en een draadloze smartphonelader. De Toyota Yaris Cross kreeg in 2023 overigens al een enigszins vernieuwd interieur, met onder meer een nieuw digitaal instrumentarium en infotainmentsysteem. Dat laatste kan ook overweg met Android Auto en Apple CarPlay.

De Toyota Yaris Cross komt net als voorheen op de markt als GR Sport, die een nog wat sportiever neusje en achterste, 18-inch zwarte wielen en een aangepaste en anders afgestelde ophanging meekrijgt. De vernieuwde Toyota Yaris Cross staat in het derde kwartaal in de Nederlandse showrooms, prijzen volgen nog.