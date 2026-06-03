De olieprijzen stijgen, maar benzine is goedkoper geworden

Woensdagochtend schoten de olieprijzen omhoog na oplaaiend oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. De raketten vlogen over en weer. Iran schoot ze richting Bahrein en Koeweit, de Verenigde Staten richting Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,3 procent, die van Brentolie met 1,2 procent. Ten opzichte van gisteren betaal je echter niet meer, maar juist minder voor benzine en diesel.

Hoewel de brandstofprijzen nog altijd torenhoog zijn, dalen de prijzen aan de pomp al meer dan een week vrijwel onafgebroken. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10) daalde ten opzichte van gisteren met 1,6 cent naar €2,525. Dat meldt consumentencollectief United Consumers, dat de gemiddelde landelijke adviesprijs dagelijks berekent op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. De landelijke adviesprijs van een liter diesel daalde met 1,8 cent naar €2,369.

Het verloop van de brandstofprijzen is lastig te voorspellen. Derk Foolen - Product Specialist Tanken bij United Consumers - legde dat eerder uit: "Zolang de hoop op een akkoord daar is, zal de olieprijs stabiel blijven of dalen. Dit kan ertoe bijdragen dat de brandstofprijzen blijven zakken. Echter, wanneer de onrust oplaait, stijgt de olieprijs weer en dat gaan we dan ook direct merken aan de pomp", aldus Foolen. In die zin is het aannemelijk dat bij aanhoudend geweld de prijzen op korte termijn weer stijgen.