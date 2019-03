Volvo S90 krijgt nieuwe prijslijst

Zojuist schreven we over het aangepaste leveringsaanbod van de XC60. Ook op de prijslijst van de S90 neemt AutoWeek enkele wijzigingen waar.

Volvo's S90 blijft leverbaar als 190 pk sterke T4 en als 250 pk sterk T5, benzineversies, die in de vorm van de T8 Twin Engine een krachtige plug-in broer kennen. Voor die T8 Twin Engine verandert er wél iets. De ruim 400 pk sterke variant boet iets aan vermogen in en levert nu, net als in de XC60, 390 pk. De ruim 400 pk sterke variant van die T8 heet bij die XC60 nu 'T8 Polestar Engineered', maar die versie is nog niet naar de S90 gebracht. De vanafprijs van de S90 T8 ligt op € 68.495. Voor dat geld krijg je de Momentum Pro, overigens een uitvoering die het vorige Momentum bij alle motorversies vervangt. De S90 T8 Inscription kost € 72.995. De R-Design-uitvoering is vooralsnog niet meer beschikbaar voor de S90, ongeacht de krachtbron.

Dieselen kan net als voorheen met de 150 pk sterke D3 en met de 190 pk sterke D4. De 235 pk sterke D5 verdwijnt van uit het leveringsprogramma. Dat is niet de enige variant die wordt geschrapt. De S90 L Excellence is voortaan de enige nog in ons land beschikbare verlengde S90.