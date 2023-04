'Volvo heeft manier om keyless autodiefstal tegen te gaan'

Keyless autodiefstal, waarbij het signaal van je sleutel opgevangen en nagebootst wordt om je auto open te maken, is nog steeds een probleem. Er wordt al door tal van autofabrikanten gewerkt aan manieren om dit de kop in te drukken en ook Volvo doet een duit in het zakje.

Hartstikke handig bij het instappen, dat keyless entry, maar de keerzijde is dat het nog altijd niet helemaal waterdicht is qua beveiliging. Autodieven kunnen het signaal opvangen als je contact maakt met de auto en vervolgens dat signaal later zelf naar de auto sturen om hem open te maken. Volvo heeft mogelijk een oplossing om te achterhalen of het signaal bij de sleutel vandaan komt of ergens anders vandaan. Zo moet deze manier van diefstal de kop in worden gedrukt.

Het Amerikaanse CarBuzz dook een patent van Volvo op bij de Amerikaanse patentenbank USPTO en ploos de werking van het systeem uit. In het kort werkt het als volgt: de auto verstuurt twee signalen nadat er een verzoeksignaal binnenkomt voor het openen van het voertuig. Het eerste signaal gaat via Bluetooth naar de sleutel van de auto en terug, vervolgens gaat het tweede (akoestische) signaal naar de bron van het verzoek en terug. Hierna is de auto is staat om de twee 'paden' van de signalen te vergelijken en te ontdekken of de sleutel op dezelfde plek is als de bron van het verzoek. Is dat niet het geval, dan weigert de auto open te gaan. Zowel de afstand als de hoek van het signaal zouden te identificeren zijn.

Het klinkt als een effectieve oplossing. Nu is het nog de vraag of en wanneer Volvo het toe gaat passen en of het, net als bij de driepuntsgordel, ook dit patent vrijgeeft omwille van de veiligheid.