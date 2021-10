Volvo-CEO: 'Piek van chiptekort lijkt voorbij'

De meest recente berichten rond het wereldwijde chiptekort en het effect op de auto-industrie zijn niet om vrolijk van te worden. Meldingen over fabriekssluitingen vliegen ons om de oren. Opel moet zelfs het werk in Eisenach tot het nieuwe jaar stilleggen. Mercedes-Benz, Volkswagen en Stellantis houden rekening met tekorten tot ver in 2022 of zelfs 2023. Onderzoeksbureau IHS heeft de verwachtingen voor de autoproductie voor de komende jaren nog verder naar beneden bijgesteld. In dat licht is het verfrissend dat er ook iemand is die een lichtpuntje lijkt te zien: Volvo-topman Hakan Samuelsson.

In gesprek met het Zweedse Sveriges Radio stelt Samuelsson dat Volvo merkt dat de levertijden voor microchips beginnen af te nemen. "Het ziet er voor het vierde kwartaal veel beter uit. Het is erg moeilijk om een voorspelling te doen, maar ik denk dat we echt een duidelijke verbetering kunnen verwachten." Samuelsson is desondanks realistisch over slepende gevolgen van de tekorten, het chiptekort zal volgens hem voorlopig nog Volvo's 'groeitempo blijven beperken'.

De tekorten worden vooral geweten aan een fikse opleving van elektronicaverkoop tijdens de lockdowns. Omdat de autoproductie wereldwijd juist op een lager pitje lag en bestellingen van chips uitgesteld werden, kwam de auto-industrie verder achterin de rij te staan en lopen ze nu tegen tekorten aan. Wat volgens Samuelsson echter afgelopen kwartaal vooral voor nog grotere problemen zorgde, is nu achter de rug: "Het waren vooral Covid-uitbraken bij leveranciers in het Verre Oosten die voor grote problemen zorgden. Het was toen meer een coronaprobleem dan een halfgeleiderprobleem."