Autoproductie Verenigd Koninkrijk blijft dramatisch

Dat de Engelse autoproductie betere tijden heeft gekend, is misschien wel het understatement van het jaar. Het Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) geeft nu de cijfers van augustus vrij. Die zijn weinig hoopgevend.

In juli verlieten in het Verenigd Koninkrjik 53.438 nieuwe personenauto's de fabriekspoorten en daarmee was die maand voor de Engelse auto-industrie de slechtste julimaand sinds 1956. Het Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) meldt nu dat er in augustus slechts 37.246 auto's zijn gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn er 27 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Volgens de autobrancheorganisatie houdt de aanhoudende verkoopdaling onder meer verband met - je raadt het al - het wereldwijde chiptekort.

Van de ruim 37.000 geproduceerde auto's waren er 29.200 bestemd voor exportmarkten, een kleine 33 procent minder dan in augustus vorig jaar. Wel is er een piepklein lichtpuntje. Er zijn 3,3 procent meer auto's voor de thuismarkt gebouwd, al komt dat met in totaal 8.046 stuks onderaan de streep uit op een stijging van slechts 255 auto's. Met name naar Australië (-75 procent), China (-66 procent) en de Verenigde Staten (-59 procent) werden minder auto's verscheept. De productie voor de EU-landen daalde met 4,9 procent fors minder hard.

De totale productieteller staat na de eerste acht maanden van dit jaar op 589.607 auto's. Dat zijn er vooralsnog 13,8 procent meer dan in diezelfde periode van dramajaar 2020. Dat moet je echter in perspectief zien. In de eerste acht maanden van 2019, toen er nog geen spreekwoordelijk vuiltje aan de lucht was, werden 32 procent meer auto's geproduceerd. Het SMMT verwacht dat de gevolgen van het chiptekort tot ver in 2022 merkbaar zijn.