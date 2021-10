Verkoopcijfers september: bijna 16 procent in de min

Er zijn in september 24.663 nieuwe auto's geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 15,9 procent minder dan september vorig jaar, toen het nog om 29.305 nieuwe auto's ging. Vergeleken met pre-coronajaar 2019 is de krimp helemaal fors: bijna 35 procent. Toen werden er namelijk nog 37.706 nieuwe auto's geregistreerd. Vorig jaar speelden coronamaatregelen nog een rol in de lagere verkoop, dit jaar is het wereldwijde chiptekort volgens de Bovag en de Rai Vereniging de hoofdoorzaak van de tegenvallende verkopen. Het is al de derde maand op rij dat de verkopen lager uitvallen dan vorig jaar. Het afgelopen kwartaal zijn 73.213 nieuwe auto’s op naam gezet. Dat is een daling van 18,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2020, toen het om 90.235 auto's ging. Van januari tot en met september zijn bijna 5 procent minder personenauto’s geregistreerd dan in dezelfde periode in 2020.

Al met al niet echt om vrolijk van te worden als je auto's verkoopt. Toch waren er ook afgelopen maand weer 'winnaars'. De Kia Niro stond met 1.061 stuks wederom bovenaan, maar daaronder vonden wat interessante verschuivingen plaats. Zo kwam de Ford Focus de top 5 binnenstormen en pakte met 760 verkochte exemplaren prompt de tweede stek ten koste van de Toyota Aygo, die nu zelfs buiten de top 5 valt. De Kia Picanto schoof ten opzichte van vorige maand van de vierde plek naar plaats drie en de Volkswagen Polo ging juist van drie naar vier. De Skoda Enyaq blijft net als vorige maand op plaats vijf staan en was daarmee de best verkochte volledig elektrisch aangedreven auto.

Benzineauto's blijven terrein verliezen. Tot op heden hebben die een marktaandeel van 50,7 procent, waar dat vorig jaar nog 66,4 procent was. Hybride auto's winnen juist terrein, die hadden vorig jaar tot en met september een marktaandeel van 17 procent en nu is dat 33,5 procent. Bij elektrische auto's zit er iets minder groei in, die hadden vorig jaar tot en met september een aandeel van 11,6 procent en nu is dat 12,7 procent.

Best verkochte merken september 2021

2021 2020 1. Kia 2.464 2.437 2. Volkswagen 2.137 2.467 3. Toyota 2.054 2.287 4. BMW 1.555 1.492 5. Ford 1.521 1.907 6. Peugeot 1.375 1.819 7. Opel 1.300 1.842 8. Skoda 1.288 1.117 9. Hyundai 1.156 1.022 10. Renault 1.001 1.631

Best verkochte modellen september 2021