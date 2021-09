'Wereldwijde autoproductie wordt nog harder geraakt'

Begin dit jaar hoopten de meeste autofabrikanten nog dat het dieptepunt van het productieverlies door het chiptekort in het derde kwartaal zou liggen. Hoewel dat misschien wel ongeveer klopt, lijkt de weg terug naar normale productie langer te zijn dan verwacht. Althans, dat stelt IHS Markit. Dat heeft de productieverwachtingen voor 'lichte' auto's naar beneden bijgesteld.

Men rekent nu voor 2021 op 75,8 miljoen geproduceerde auto's. Dat is 6,2 procent minder dan waar IHS eerder op rekende. In 2022 verwacht men 82,6 miljoen geproduceerde auto's, al wel wat meer dan dit jaar dus, maar desondanks een krimp van 9,3 procent ten opzichte van eerdere verwachtingen. In 2023 veert het verder op naar 92 miljoen auto's, maar dat is ook nog 1,1 procent minder dan eerder voorspeld. Volgens IHS is er bij het chiptekort een extra probleem opgetreden, waardoor de verwachtingen somberder zijn geworden. De verpakking van microchips in Maleisië loopt achter door lokale lockdowns. Een probleem dat zich begin van afgelopen zomer begon te manifesteren.

Herstel

Hoewel volgend jaar en 2023 al beter zullen worden dan 2021, spreekt men pas vanaf 2024 van duidelijker herstel. IHS houdt rekening met een inhaalslag en stelt dat in 2024 en 2025 mogelijk juist meer auto's gebouwd worden dan aanvankelijk verwacht werd. Voor 2024 wordt ingezet op 97,3 miljoen exemplaren, een plus van 3,2 procent vergeleken met eerder. In 2025 verwacht IHS 2,4 procent meer dan voorheen, met 98,9 miljoen geproduceerde auto's.