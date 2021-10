Volvo 850 vs. Rover 827 - Dubbeltest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De introductie van de Volvo 850 was één de belangrijkste nieuwtjes in 1991. AutoWeek reed er in juli van dat jaar voor het eerst mee en was direct onder de indruk. Je kunt het je haast niet meer voorstellen, maar tussen de toenmalige geduchte concurrenten zat ook nog een Britse middenklasser: de Rover 800-serie. Specifiek de versies met de grotere motoren, daar de 850 standaard een smeuïge vijfpitter aan boord had. Je kwam dan uit bij de 825 en 827. Die laatste zetten we in AutoWeek 40 van dat jaar naast de 850 GLT.

Hoewel Rover wellicht bij velen niet zo'n beste naam zal hebben als het aankomt op betrouwbaarheid, zeker in vergelijking met Volvo, was het eind jaren 80 en in de jaren 90 helemaal niet al te verkeerd. Het geheim van de kwaliteitsslag ten opzichte van eerdere tijden was natuurlijk de samenwerking met Honda. De Rover 800-serie was een zustermodel van de toenmalige Legend. We hebben het dan overigens wel over de betrouwbaarheid van de mechaniek, want de afwerking, het materiaalgebruik en tot op zekere hoogte ook de elektronica lieten nog wel eens te wensen over.

Daar had een splinternieuwe Rover 827 echter nog niet heel veel van te vrezen en dat was voor z'n tijd, ondanks de wat hogere leeftijd, best een voorname verschijning. De combinatie van Britse chique en een Honda V6 maakte indruk. Het blok trok er fijn en moeiteloos aan en deed zijn werk duidelijk rustiger dan de vrijwel even sterke vijfcilinder die in de Volvo lag. Ook maakte het interieur een warmere indruk - het notenhout moest je smaak zijn - maar de Rover zou tijdens het rijden wel bewijzen dat er waarschijnlijk weinig klanten echt heel erg zouden twijfelen tussen een Rover 827 en een Volvo 850.

De Volvo 850 had over het algemeen namelijk gewoon een ander karakter als je ermee op pad ging. Die had een duidelijk directere besturing, effectievere en stuggere demping en meer ondersteuning in de stoelen. Een auto die het meer op dynamisch rijden gooide dan de Rover en dat combineerde met een wat robuuster voorkomen. Wie de niet te missen roffel tevoorschijn toverde bij een stevig potje sturen kon ook in de bochten verdergaan met de Volvo dan met de Rover. De 850 was al met al gewoon een wat levendigere en - ondanks zijn no-nonsense lijnenspel - wat jeugdigere auto. De keuze zou dan ook vooral aankomen op smaak en hoeveel vertrouwen je legde in de beide merken. De Rover was ondanks zijn hogere prijs echt geen slechte keuze, maar we concludeerden tenslotte toch: 'de Volvo is net iets beter'.