Volvo 850 - Eerste rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De introductie van de 850 was uiterst belangrijk voor Volvo, sterker zelfs, het was het belangrijkste model in decennia. Er hing veel van de 850 af. Precies 30 jaar geleden reden we deze met hoge verwachtingen overladen nieuwkomer voor het eerst.

Wie terugdenkt aan het Volvo van de jaren 80, ziet ongetwijfeld de behoorlijk archaïsch uitziende modellen nog wel voor zich. Uiterst degelijk, maar tegelijkertijd niet het meest vernieuwende of verfijnde dat de auto-industrie te bieden had. De 200-serie was de uiterst succesvolle auto die het merk Volvo grotendeels op z'n schouders droeg. Die stamde echter al uit de vroege jaren 70 en was op zijn beurt - in ieder geval qua uiterlijk - een zeer duidelijke afstammeling van de uit de 100-serie uit de jaren 60. Hoger stonden de 700- en 900-serie, die weliswaar een stuk moderner en luxer waren dan de 200-serie, maar eveneens toch een behoorlijk conservatieve indruk maakten. Dan was er ook de bij 'ons' gebouwde 300-serie nog, maar die had in de 400-serie reeds een opvolger gekregen. Eind jaren 80 krabde men bij Volvo zich achter hun oren: er moest een nieuw middenklassemodel komen dat onder meer qua rijgedrag, verfijning en uiterlijk voor een flinke opfrisser van het merk zou zorgen.

Dat model werd de 850. Een auto die voor een deel afscheid nam van de bekende nomenclatuur, mede omdat-ie als opvolger van verschillende series moest fungeren. De 850 zou in één klap vooral de 200-serie maar ook deels de 700-serie opvolgen. De 900-serie zette z'n missie wat hoger in het aanbod voort en gold al als opvolger voor de 700-serie, maar naast de doelgroep van de 200-serie moest Volvo ook een deel van de oorspronkelijke 700-serie-klanten weer aan zich zien te binden. En meer dan dat, natuurlijk. Men zag potentiële klandizie weglopen naar vooral Duitse concurrenten.

Dat laatste gebeurde vooral vanwege het rijgedrag van de oudere Volvo's. Iets dat Volvo zonder compromissen aan wilde pakken met de 850. Het merk stak een recordbedrag in de ontwikkeling van de 850: '5 miljard gulden' tekenden we 30 jaar geleden op. De 850 pakte het heel anders aan dan z'n voorganger(s), met een splinternieuwe dwarsgeplaatste vijfcilinder en voorwielaandrijving. Dat moest de auto ruimer, goedkoper te produceren en verfijnder maken. Ook zette Volvo een stap als zelfbenoemde vaandeldrager van veiligheid, met het SIPS (Side Impact Protection System). Grof gezegd een nieuwe staalconstructie in de flanken van de auto die in combinatie met gordijnairbags bij een botsing op de zijkant de inzittenden beter moest beschermen. Ook maakte Volvo er veel werk van om de 850 een stuk dynamischer aan te laten voelen dan de oude Volvo's en tegelijkertijd toch voldoende van het comfort te bewaren.

Of Volvo erin was geslaagd om zich opnieuw te profileren, ontdekten we precies 30 jaar geleden. Toen stapten we in een Volvo 850 sedan, een GLT. "Het resultaat van alle ingrepen is een vlot gelijnde, zeer ruime sedan, die in veel opzichten het Volvo-gevoel overbrengt, maar daarnaast een paar interessante verrassingen in petto heeft. Een van die verrassingen is het weggedrag, dat eerlijk gezegd nog wat meer veiligheidsreserves in huis heeft dan we van de wegvaste Zweedse achterwielaandrijvers gewend zijn. Vooral de nieuwe achteras maakte veel indruk tijdens de testritten..." zo schreven we. De 850 was 'niet uit de koers te krijgen', maar tegelijkertijd deed het 'geen afbreuk aan net comfort'. Wat de 850 nog wel verzuimde ten opzichte van bijvoorbeeld de Duitse concurrenten, was om echt sportief aan te voelen. Dat zou Volvo later met de bijzondere 850 T-5R wel rechtzetten.

Qua uiterlijk viel ons vooral op dat de 850 weliswaar beduidend moderner oogde dan z'n voorgangers, maar toch ook wel duidelijk nog een 'Volvo-stempel' droeg. Niet alleen door de nog altijd vrij hoekige vormen van de koets, maar ook in het weliswaar splinternieuwe interieur. De brom van de motor werd bij wat steviger doortrekken wel redelijk duidelijk doorgegeven aan de inzittenden, al was dat voor de liefhebbers van een goed klinkend blok geen straf. De vijfpitter vergaarde alleen om het geluid al een schare fans. Wie rustiger reed, kon het alsnog akelig stil krijgen. Ook concludeerden we dat de motor prettig in één klap zowel de vier- als zescilinders van weleer kon doen vergeten: "In vergelijking met de viercilinders van Volvo loopt de vijfpitter een stuk mooier en soepeler rond, het verschil met de zescilinders is ook miniem." Al met al maakte de 850 de hoge verwachtingen in een eerste indruk dus waar en waren we vooral ook benieuwd hoe de Estate en de turboversie uit zouden pakken. Nou, weten we nu, niet verkeerd.

Benieuwd naar onze hedendaagse kijk op de Volvo 850? In AutoWeek Classics nummer 8, die in augustus uitkomt, zetten we een Volvo 850 naast een BMW 325i (E36).