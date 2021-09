De nieuwe Ford 'Sierra' - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Ford Sierra was 30 jaar geleden niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. De komst van een nieuwe generatie was dan ook groot nieuws. In AutoWeek 39 van 1991 blikten we vooruit op de auto die uiteindelijk als Mondeo op de markt kwam.

Je mag gerust zeggen dat Ford met de Sierra goud in handen had. De middenklasser verkocht direct vanaf zijn introductie in 1982 als een dolle. De voor zijn tijd zeer gestroomlijnde en opvallend vormgegeven Sierra was in de topjaren in Nederland, 1985 tot en met 1990, jaar na jaar goed voor tussen de 15.500 en 17.500 verkochte exemplaren op jaarbasis. Ook in 1991 had Ford met dik 13.000 verkochte Sierra's weinig reden tot klagen, maar inmiddels begonnen de jaren echt wel te tellen en stond de 'nieuwe Sierra' al bijna klaar om het stokje over te nemen.

De opvolger had dus grote schoenen om te vullen en direct was duidelijk dat Ford dat op geheel eigentijdse wijze wilde doen. De 'nieuwe Sierra' - de naam Mondeo was toen nog niet ten tonele verschenen - was van top tot teen voorzien van rondingen die tekenend waren voor auto's uit de jaren 90. Beduidend minder schokkend voor zijn tijd dan de Sierra bij diens introductie was. De in 1991 nog als 'CDW 27' aangeduide Mondeo moest immers een nog breder publiek aanspreken. Zoals we destijds al schreven, zou de nieuwkomer namelijk niet alleen de Europese markt bedienen. Vandaar ook, zo bleek later, de naam Mondeo. Een verwijzing naar het gegeven dat dit een auto voor de 'hele wereld' was.

Eén van de grootste veranderingen ten opzichte van de Sierra was echter niet direct aan de Mondeo af te zien: hij kreeg voorwielaandrijving. Ook dat wisten we in 1991 reeds, net als het gegeven dat er ook een V6 in leverbaar zou worden waar Ford samen met Porsche aan werkte. Die Duratec-V6 zou met een inhoud van 2,0 liter en 2,5 liter komen, dachten we toen nog, later zou blijken dat enkel de 2.5 naar de Mondeo kwam.

Dat was niet het enige waar we er nog enigszins naast zaten. Zo schreven we dat de 'nieuwe Sierra' als sedan, hatchback, stationwagon en coupé op de markt zou komen. Die laatste is er nooit gekomen, althans, als we de veel later verschenen Ford Cougar die veel techniek met de eerste Mondeo deelde even niet meerekenen. Opvallend is verder dat we schreven dat de nieuwe middenklasser van Ford direct vanaf de introductie als sedan op de markt zou komen, in tegenstelling tot de Sierra, omdat Ford 'van de fout geleerd had om daar aanvankelijk geen sedanversie van te leveren'. Dat de sedan op den duur juist uit de gratie zou raken, hadden we toen duidelijk nog niet helemaal voorzien.

In 1993 was het zover en stelde Ford de Mondeo voor. De grote schoenen van de Sierra werden vervolgens deels gevuld, de Mondeo naderde hier in Nederland de verkoopcijfers van zijn voorganger. Toch werd het hier niet zo'n knaller als de Sierra. In het topjaar, 1996, verkocht Ford er hier 14.934, nog altijd minder dan waarop de Sierra jarenlang gemiddeld zat. De eerste generatie Mondeo was wel de succesvolste in Nederland. Ter illustratie: van de eerste Mondeo werden in het slechtste jaar 8.041 stuks verkocht, nog altijd meer dan er van de hele huidige generatie verkocht zijn.