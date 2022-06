Volkswagen werkt aan elektrische Transporter

Bij Volkswagen kun je in de nabije toekomst kiezen uit een heel gamma elektrische bedrijfsauto's. Dat zegt Lars Krause, de verkoopdirecteur van Volkswagen Commercial Vehicles, in een interview met het Duitse Automobilwoche. Hij treedt niet in details, maar zegt wel dat er een opvolger van de Transporter 6.1 op de planning staat en dat deze ook met een elektrische aandrijflijn op de markt komt. Voor wie een maatje meer nodig heeft, maar wel elektrisch zijn zaken wil afhandelen, werkt Volkswagen aan een opvolger van de E-Crafter.

Op welk platform de elektrische Transporter en Crafter komen te staan is nog niet bekend, maar alles wijst richting de samenwerking tussen Volkswagen en Ford. Ford onthulde vorige maand de nieuwe E-Transit Custom en die zou prima als basis kunnen dienen voor een elektrische Transporter. Uitgebreide technische specificaties van de elektrische Transit zijn, afgezien van een WLTP-actieradius van 380 kilometer, nog niet bekend. De grotere E-Transit zou op zijn beurt weer kunnen dienen als basis voor de E-Crafter. Op die manier is de cirkel rond. De E-Transit Custom rolt pas in de tweede helft van 2023 van de band, dus voor die tijd hoeven we een elektrische Transporter waarschijnlijk niet te verwachten. De E-Transit is al een tijdje in productie, dus in theorie zou de opvolger van de E-Crafter eerder op de markt gebracht kunnen worden. Volkswagen noemt zelf nog geen data, dus dat blijft vooralsnog gissen.

Voor kampeerliefhebbers komt het goede nieuws in de vorm van de ID California, een camperversie van de ID Buzz. Daarvoor noemt Volkswagen wel een jaartal, want die komt pas na 2025. Momenteel zijn elektrische campers nog behoorlijk dun gezaaid. Alleen Mercedes-Benz heeft af-fabriek een elektrische camper in het aanbod met de kampeerversie van de EQV.