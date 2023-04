Volkswagen vraagt om uitstel Euro 7-uitstootnormen

Volkswagen heeft de EU verzocht om de striktere Euro 7-uitstootnormen later in te voeren. Dat zou nodig zijn om op tijd de auto's aan deze eisen te laten voldoen. Het verzoek volgt op stevige kritiek vanuit de auto-industrie op de Euro 7-plannen.

Terwijl het lot van de brandstofmotor per 2035 al is bezegeld (hij blijft met permissie, mits voorzien van e-fuels), is er nog altijd veel te doen om de veel nabijere toekomst. De Euro 7-uitstootnormen zien veel autofabrikanten met angst en beven tegemoet. Autobranche-organisatie ACEA vreest - bij monde van president Luca de Meo - dat het 'funest is voor de Europese auto-industrie', Mercedes-Benz stelt dat het 'duizenden banen bedreigt' en Skoda dreigt om de Euro 7-norm zelfs al met fabriekssluitingen. Audi-topman Markus Duesmann pleitte al voor uitstel van de Euro 7-norm en nu doet zustermerk Volkswagen hetzelfde.

Volgens Automotive News heeft Volkswagen de EU verzocht om de Euro 7-normen uiterlijk halverwege volgend jaar in kannen en kruiken te hebben en pas in de herfst van 2026 in te voeren. Dan zou er voldoende tijd zijn om erop te anticiperen en de brandstofmotoren erop aan te passen. 'Er zijn meerdere jaren aanlooptijd nodig', stelt men. In 2027 verwacht Volkswagen met alle auto's aan de Euro 7-eisen te kunnen voldoen. Het gaat in dat geval om een uitstel van ruim een jaar, want zoals het er nu nog voor staat, gaat Euro 7 al halverwege 2025 in. Volkswagen zegt dat invoering in 2025 kan leiden tot 'maandenlange productiestops voor meerdere modellen'.

Zoals het nu op tafel ligt, zorgt Euro 7 vooral voor striktere stikstofnormen voor brandstofmotoren. Voor iedere brandstof komt de maximumuitstoot NOx op 60 mg per km te liggen, dat is nu de strengste norm. Auto’s moeten bovendien twee keer zo lang aan die normen blijven voldoen: 10 jaar en 200.000 kilometer. Euro 7 kijkt (dat is nieuw) ook naar de uitstoot die banden en remmen veroorzaken.