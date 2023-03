Audi wil uitstel Euro 7, Skoda dreigt met fabriekssluiting

Audi-CEO Markus Duesmann wil uitstel voor de Euro 7-uitstootnorm, omdat er nu niet genoeg tijd zou zijn voor autofabrikanten om zich voor te bereiden. “Deze periode is simpelweg niet lang genoeg”, zegt hij volgens Automotive News. Onder meer het simpelweg certificeren van elke uitvoering in het portfolio kost veel tijd. Ook zou het ontwikkelen en testen van nieuwe partikelfilters en katalysatoren meer tijd kosten dan er nu is.

Volgens Skoda, ook onderdeel van het Volkswagen-concern, dreigt Euro 7 nog veel grotere gevolgen te hebben. De Tsjechen stellen dat de euronorm het noodzakelijk zou maken om te stoppen met alle compacte modellen, te weten de Fabia, de Scala en de Kamiq. Het zou simpelweg niet lonen om die modellen klaar te stomen voor de nieuwe regels, waardoor Skoda een hele fabriek zou kunnen sluiten. Volgens Martin Jahn, hoofd Marketing en Sales bij Skoda, zou dat minstens 3.000 banen kosten.

Klachten over Euro 7 horen we niet alleen binnen Volkswagen. Mercedes liet zich eerder ook negatief uit over de plannen, net als branchevereniging ACEA.

Langer schoon

‘Euro 7’ brengt geen al te rigoureuze wijzigingen op het gebied van auto-uitstoot, maar wel significante. Zo worden de nu nog per brandstof gedifferentieerde uitstootnormen gelijkgetrokken op het strengste niveau, wat in het geval van NOx 60 milligram per kilometer betekent. Ook moeten auto’s langer aan die normen blijven voldoen: 10 jaar en 200.000 kilometer in plaats van de helft daarvan. Euro 7 kijkt voor het eerst ook naar de uitstoot die wordt veroorzaakt door banden en remmen, dus elektrische auto’s gaan niet vrijuit. Euronormen gaan niet over CO2-uitstoot (waar andere normen voor zijn), maar over de uitstoot van schadelijke stoffen als NOx (stikstofoxiden).