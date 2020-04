Volkswagen verwacht ondanks corona winst in 2020

Voordat het coronavirus de wereld in haar greep kreeg, ging het wereldwijd gezien al beduidend minder in de auto-industrie. De piek in verkoopaantallen van de afgelopen jaren is voorbij en 2020 beloofde voor diverse merken een uitdagend jaar te worden. Dat is nu des te meer het geval. De Volkswagen Groep gaf ongeveer een maand geleden al aan dat per week dat de fabrieken stillagen vanwege de pandemie, het zo'n twee miljard euro misliep. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe de verkopen zich in de loop van dit jaar ontwikkelen als de corona-uitbraak onder controle is.

Over het eerste kwartaal is in ieder geval al duidelijk te merken dat er rake klappen vallen. Volkswagen noteert € 900 miljoen aan voorlopige winst over Q1. Dat was vorig jaar in diezelfde periode nog 4,8 miljard. Een enorme afname dus en dit kwartaal ziet er al helemaal zorgelijk uit. Toch blijft het concern opmerkelijk optimistisch over 2020. Relatief gezien dan. Dat het een beroerd jaar wordt, is helder. Volkswagen beoogt echter nog altijd een winst onderaan de streep, bericht Reuters. "We hebben diverse maatregelen genomen om kosten te besparen en blijven er financieel robuust voor staan", aldus COO Frank Winter. Dat de productie in diverse fabrieken in Europa weer deels van start is gegaan, moet daar snel aan bijdragen.