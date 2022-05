Volkswagen Tavendor: nieuwe SUV met opvallend design

Volkswagen brengt in China een zoveelste nieuwe SUV op de markt. We hebben het ditmaal over een hoogpotige, die Tavendor gaat heten. De Tavendor is een SUV die uit de koker van FAW Volkswagen komt, een van de joint-ventures die Volkswagen in China heeft. Vorig jaar rond deze tijd maakten we ook al digitaal kennis met een nieuwe SUV van dat samenwerkingsverband: de Talagon. De Tavendor komt in de modelhieärchie een stapje daaronder te staan.

De Volkswagen Tavendor is een 4,94 meter lange SUV met een wielbasis van 2,98 meter. Hoewel de Tavendor als model nieuw is, is de techniek dat zeker niet. Waar de reeds genoemde Talagon in feite het FAW Volkswagen-broertje is van de Teramont (Atlas), is deze Tavendor dat in feite voor de Teramont X, een door SAIC Volkswagen gevoerde SUV die in de Verenigde Staten als Atlas Cross Sport worden verkocht. De wielbasis van de Tavendor komt dan ook volledig overeen met die van de Teramont X. Onder de kap komt in ieder geval een 2.0 TSI te liggen die 186 pk naar de wielen stuurt.

De verpakking van de Volkswagen Tavendor is vrij opmerkelijk. Zo heeft hij een front dat je in deze vorm niet eerder bij Volkswagen hebt gezien. We zien relatief platte koplampen met eronder twee chroomkleurige elementen die overlopen in een afzonderlijk deel van de grille. Achterop is het verwantschap aan de Talagon in ieder geval evident.

De vraag der vragen: komt deze Tavendor naar Nederland? Nee, zeker niet. Ook de Talagon is niet naar Europa gekomen en dat maakt de Tavendor tot een zoveelste puur aan de Chinese markt voorbehouden model.