Volkswagen Teramont X gepresenteerd

Vorig jaar doken de eerste onofficiële foto's op van een nieuwe voor de Chinese markt bestemde SUV van Volkswagen, een exemplaar met een relatief sterk aflopende daklijn en daarmee een tegenwoordig zo populaire 'Coupé-SUV'. De basis van de Teramont X is natuurlijk al in de naam verborgen. Deze SUV is een Teramont, een SUV die in de Verenigde Staten 'Atlas' heet, met een sportiever uiterlijk. In feite hebben we hier te maken met de productieversie van de Atlas Sportcross. Het is aannemelijk dat ook de Atlas dus een dergelijke 'coupéversie' krijgt.

De Teramont X is 4,9 meter lang, 1,99 meter breed en 1,72 meter hoog. Daarmee is hij enkele centimeters korter en lager dan de reguliere Teramont. De wielbasis verandert niet en is ook nu 2,98 meter. Volkswagen geeft de Teramont X andere achterlichten en natuurlijk ligt de achterruit vlakker, maar daar zijn de grote verschillen ten opzichte van de al bekende Teramont wel genoemd. Op de Chines markt komt de auto beschikbaar met een geblazen 2.0 die leverbaar is met 186 pk n 320 Nm en met 220 pk en 350 Nm. Bovenaan de motorenlijst staat een 2,5-liter grote V6, een turbomotor die 300 pk en 500 Nm opwekt. 4Mption-vierwielaandrijving is op verschillende varianten mogelijk. Verwacht deze Teramont X overigens niet op de Euroepse wegen te gaan komen.