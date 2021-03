Volkswagen Talagon is nieuwe SUV

Meer opvallend autonieuws afkomstig uit de maandelijkse lijst typegoedkeuringen die het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft gepubliceerd. Gisteren trokken we daar onder andere de verlengde Mercedes-Benz C-klasse uit en ditmaal viel ons oog op een SUV die de Chinese joint-venture FAW-Volkswagen speciaal voor de Chinese markt heeft ontwikkeld: de Volkswagen Talagon.

De Talagon is een 5,15 meter lange, 2 meter brede en 1,80 meter hoge SUV die zo te zien plek biedt aan zes inzittenden. De 2.050 kilo wegende kolos heeft een wielbasis van 2,98 meter. De wielbasis is net zo groot als die van de Teramont, momenteel Volkswagens grootste SUV in China. Wel is de Talagon zo'n tien centimeter langer. Hij komt in ieder geval op de markt met een 186 pk sterke 2.0 TSI, waarvan ook een 220 pk sterke variant leverbaar wordt.

De reeds genoemde Volkswagen Teramont wordt in China door een andere joint-venture gebouwd: SAIC-Volkswagen. Het feit dat deze Talagon zijn wielbasis deelt met die Teramont, wekt het vermoeden dat we hier in feite FAW-Volkswagens versie van de Teramont te pakken hebben.

Passat

Ook is er Chinees nieuws met betrekking tot de Passat. De Chinese uitvoering van de D-segmenter is van nature al een eigenaardig model. Hoewel de auto vanbuiten sterk lijkt op de Amerikaanse Passat (NMS), is het een compleet ander model. Waar de in 2019 vernieuwde Amerikaanse Passat in feite een doorontwikkeling was van het in 2011 gepresenteerde type, staat de in 2018 gepresenteerde nieuwe Chinese Passat net als het Europese model op het MQB-platform. Daarvan hebben we nu de gefacelifte versie opgedoken.

De door SAIC-Volkswagen gebouwde Chinese Passat krijgt een herziene achterzijde, compleet gewijzigde achterlichten die nu aan elkaar zijn geknoopt. De auto krijgt daarnaast andere koplampen die optisch in de grille overlopen. De grille zelf is ook anders van vorm, hetzelfde geldt voor de bumpers rondom.

Relevant voor de Nederlandse markt? Absoluut niet, maar het biedt ongetwijfeld een leuk inkijkje in wat er zich op autogebied allemaal in China afspeelt. Daarbij zorgt het feit dat Wolfsburg in China twee joint-ventures heeft, die vaak dezelfde modellen met iets van elkaar afwijkende koetsjes verkopen, voor extra verwarring. Overigens is Volkswagen niet de enige fabrikant die zijn auto's via twee joint-ventures verkoopt. Zo voert bijvoorbeeld Honda er een vergelijkbare strategie, wat ook tot een bijzondere dubbeling in modellen zorgt. Zo bestaat onder andere de CR-V er in twee versies en verkoopt Dongfeng-Honda deze Glacier van GAC-Honda bijvoorbeeld als UR-V. Ook bestaan er van onze vorige HR-V talloze varianten in China.