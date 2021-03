Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse verlengd

Het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft zijn maandelijks lijst typegoedkeuringen voor nieuwe voertuigen en onderdelen gepubliceerd. In het 315 pagina's tellende document staan niet alleen nieuwe of vernieuwde personenauto's maar ook nieuwe betonmixers, vuilniswagens, aangescherpte koplampen, vrachtwagens en ga zo maar door. AutoWeek heeft daar de nieuwe verlengde C-klasse uit weten op te duiken.

Beijing Benz, het samenwerkingsverband dat Daimler in China samen met BAIC heeft, levert in China later dit jaar deze verlengde C-klasse. De kortere variant die in Europa straks geleverd wordt, komt niet naar de Chinese markt. De nieuwe C-klasse L komt in ieder geval als C 200L en C 260 L naar de Chinese markt. De eerste heeft een 170 pk sterke geblazen 1.5 onder de kap, de tweede een 204 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor. Interessanter zijn natuurlijk de afmetingen.

Waar de nieuwe C-klasse Sedan in Europa 4,75 meter lang is en een wielbasis van 2,87 meter heeft, is de L-versie natuurlijk een stukje groter. Hij meet 4,88 meter in de lengte en is daarmee maar liefst 13 centimeter langer. De wielbasis van de Chinese C-klasse bedraagt 2,95 meter en daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras 8 centimeter groter. De wielbasis van de nieuwe verlengde C-klasse is daarmee zelfs 1 centimeter grote dan die van de E-klasse. Gelukkig voor de Chinese consument levert Mercedes-Benz die E-klasse er ook alleen in verlengde vorm, een versie met 3,08 meter tussen de wielen. De verlengde C-klasse komt niet in Nederland op de markt.