Honda UR-V volgt Avancier

Honda voert in China een facelift door op de UR-V. De opvallende cross-over is daarmee een jaar nadat zijn technisch identieke tweelingbroer werd vernieuwd ook weer helemaal actueel.

Honda heeft in China twee joint-ventures, samenwerkingsverbanden die elk hun eigen versie van een bepaald model verkopen. Zo wordt de hier bekende CR-V in China verkocht, maar bestaat de auto ook in iets aangepaste vorm als Breeze. Er is nog zo'n hoogpotige Chinese Honda-tweeling. Samen met joint-venturepartner GAC verkoopt Honda namelijk de Avancier, een auto die met een iets andere snuit ook door Honda-Dong Feng wordt verkocht als UR-V. De Avancier ging in maart dit jaar onder het mes en nu is ook de UR-V geactualiseerd.

Opvallend is dat de UR-V na zijn facelift optisch sterker afwijkt van zijn Avancier-broer dan voorheen. De verschillen zitten hem uiteraard in het bumperwerk, maar de UR-V heeft een compleet eigen grille met een chroomstrip die niet uit een brede horizontale lijn bestaat, maar die juist richting de koplampen toe naar beneden afkoopt. Aan de achterzijde zijn de optische verschillen eveneens groter dan voorheen. De UR-V krijgt achterlichten die optisch met elkaar verbonden lijken door een brede lichtbalk die enkel wordt onderbroken door het Honda-logo. Ook is de complete achterklep anders van vorm, nooodzakelijk voor de afwijkende plek die de kentekenplaat heeft gekregen

Op technisch vlak verschillen de ruim 4,8 meter lange SUV's niet van elkaar. Dat betekent dat ook de UR-V net als voorheen beschikbaar komt met een 193 pk sterke 1.5 turbomotor en daarnaast te krijgen is met een 2.0 die het tot 272 pk schopt. Buiten China verkoopt Honda de Avancier en UR-V niet en dat zal ook na de facelift van laatstgenoemde zo blijven.