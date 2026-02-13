Ga naar de inhoud
Volkswagen T-Roc R: het bestaat nog

Cabrio niet, maar deze is R nog

8
Volkswagen T-Roc R Spyshots
Volkswagen T-Roc R Spyshots
Jan Lemkes

Een tot meer dan 300 pk opgefokte tweeliter turbomotor in een compact model: het bestaat nog. Volkswagen komt zelfs met een geheel nieuwe T-Roc R, die we nu vanuit meer hoeken kunnen bekijken dan eerst.

Wie een snelle, maar relatief betaalbare auto zoekt, kan tegenwoordig niet om EV’s heen. EV’s zijn al snel vlot en neem je vervolgens de versie met twee motoren en vierwielaandrijving, dan rijd je iedereen zoek.

Snelheid is echter ook niet alles, moeten steeds meer autoliefhebbers de laatste jaren tot hun eigen verbazing concluderen. Wie toch liever naar het gebrul van een benzinemotor luistert – en liever tankt in plaats van laadt – zal zich daarom verheugen op de komst van de nieuwe Volkswagen T-Roc R.

Terwijl de cabrioletversie van de T-Roc sneuvelt bij de overgang naar de tweede generatie, weet de brute R-variant die stap dus wel te overleven. Dat wisten we al toen de R bij de lancering van de reguliere T-Roc letterlijk in de wandelgangen opdook, maar wordt bevestigd door het witte exemplaar boven dit artikel. De bumpers van die auto zijn nog wat gecamoufleerd, maar laten toch al zien dat de snelste T-Roc net even anders zal ogen dan een regulier exemplaar in R-Line-uitvoering. Met name de horizontale balk achter de kentekenplaat valt in dat kader op. Aan de achterzijde is die opval-rol voor de vier ronde uitlaateindes, die de T-Roc R deelt met zijn voorganger en met de Golf R. Met die auto’s deelt de nieuwkomer ook zijn techniek, al krijgt de nieuwste versie naar verluidt een iets hoger vermogen van 340 pk.

De T-Roc mag dan snel zijn, dat betekent niet dat hij er ook snel is. Dat duurt naar verluidt nog wel tot 2027, terwijl een Nederlandse lancering sowieso nog verre van zeker is. Zelf importeren uit Duitsland is gelukkig niet moeilijk, maar door de bpm natuurlijk wel duur. Toch maar een EV, dan?

8 Bekijk reacties
