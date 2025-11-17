Met de komst van de Volkswagen T-Roc leerden we dat een heftige topversie met de naam ‘R’ ook bij een cross-over best gepast kan zijn. De nieuwe krijgt ‘m ook, en doet het recept van zijn voorganger weinig geweld aan.

De koets van een T-Roc met de techniek van de Golf R. Complexer is het recept om tot een Volkswagen T-Roc R te komen eigenlijk niet, maar de mengelmoes pakt bij het uitgaande model goed uit. De ‘R’ is toch al geen hypersportieve auto en komt in de meer praktische vorm van de T-Roc goed tot z’n recht, waarbij we zelfs veel plezier beleefden achter het stuur van dit toch wel heftige apparaat.

De nieuwe Volkswagen T-Roc is in ‘burgertrim’ een evolutie van zijn voorganger. De R past goed in dat plaatje. De foto hierboven toont hem nog in gecamoufleerde vorm, maar veel verrassingen gaan er niet schuil onder dat olijke printje. Reken op sportieve bumpers, 20-inchwielen, grote remmen, een wat verlaagd sportonderstel en meer zwarte accenten. De vier uitlaateindstukken komen optioneel van de firma Akrapovic en brullen dan nog wat luider dan standaard. Dat geluid komt van een 2,0-liter viercilinder die volgens de importeur mede dankzij mild-hybrid-ondersteuning net wat sterker zal zijn dan in de huidige Golf R. Het gaat dan om 250 in plaats van 245 kW, wat 340 in plaats van 333 pk betekent. ‘Snel zat’ lijkt hoe dan ook wel van toepassing, zeker omdat al dat vermogen via een razendsnelle DSG-bak over de vier wielen wordt verdeeld.

Helemaal enthousiast geworden over deze brute T-Roc? Dan volgen er nu twee teleurstellingen: de Volkswagen T-Roc R komt pas in 2027, en zal in Nederland waarschijnlijk helemaal niet leverbaar zijn.