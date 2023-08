Volkswagen Saveiro: succesvolle kleine pick-up vernieuwd

In de markt voor een Volkswagen met een open laadbak? In Nederland kun je dan alleen voor de Volkswagen Amarok gaan, maar ver buiten Europa verkoopt het merk ook een veel compacter model. En die relatief compacte pick-up is nog uiterst succesvol ook. Dit is de vernieuwde Volkswagen Saveiro, een praktisch werkpaard dat ondanks zijn leeftijd van veertien er nog even tegenaan mag.

Voor de Volkswagen die in dit artikel de hoofdrol speelt, zakken we af naar Zuid-Amerika en in het bijzonder naar Brazilië. Daar heeft Volkswagen namelijk de voor de zoveelste keer gefacelifte Saveiro in de spotlight gereden. De Volkswagen Saveiro is een relatief compacte pick-up op basis van de Gol, ook een model dat je in Europa niet kunt kopen. De Gol zelf wordt sinds kort niet meer geproduceerd, pick-up Saveiro nog wel. Het lijkt er ook niet op dat de Saveiro op korte termijn van de markt verdwijnt. De huidige uit 2009 stammende generatie krijgt namelijk weer een opfrisbeurt.

De huidige Saveiro die veertien jaar geleden werd gepresenteerd, werd in 2013 en in 2016 al eens gefacelift en wordt nu dus weer gemoderniseerd. Relatief compacte pick-ups als de Saveiro zijn in ieder geval in Brazilië razend populair. De Saveiro heeft in het Zuid-Amerikaanse concurrenten als de Chevrolet Montana, de Renault (Dacia) Duster Oroch en de Fiat Strada. Met name aan die laatste heeft de Saveiro een flinke kluif. De Strada is namelijk geregeld de populairste nieuwe auto van Brazilië, zo ook in 2022. Fiat verkocht er alleen in Brazilië vorig jaar maar liefst ruim 112.000 stuks van. Zo goed doet de Saveiro het niet, maar in een belangrijk segment opereert hij zeker.

Volkswagen lijkt de familieband tussen de Saveiro en de inmiddels verdwenen Gol minder helder te maken een geeft de vernieuwde pick-up een front dat meer gelijkenissen vertoont met dat van auto's als de T-Cross. De grille loopt dieper omlaag de neus in en loopt visueel tot onder de nieuwe koplampen door. Volkswagen geeft de Saveiro - die in tegenstelling tot de huidige Fiat Strada, Chevrolet Montana en Duster Oroch altijd een tweedeurs is - nieuwe bumpers én achterlichten met een vernieuwde indeling. Opnieuw is de Saveiro er met één of twee zitrijen. Overigens is ook de motorkap volledig nieuw. Onder die klep ligt net als eerder een atmosferische 1.6 die op benzine 106 pk opwekt en al ethanol verbrandend 116 pk oplevert. De Fiat Strada en Montana zijn overigens ruim tien jaar jonger dan de Saveiro. Over de komst van een volledig nieuwe Saveiro is vooralsnog niets bekend.