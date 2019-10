Volkswagen presenteert Atlas Cross Sport

In maart 2018 lanceerde Volkswagen de Atlas Sportcross Concept tijdens de New York International Auto Show, een studiemodel waar Volkswagen direct al over riep dat er een productieversie van zou komen. Die nieuwe Volkswagentelg is nu gepresenteerd in de vorm van deze Atlas Cross Sport.

De naam Atlas Cross Sport geeft natuurlijk al weg dat deze hoogpotige nieuwkomer onderhuids sterk is gelieerd aan de Atlas, een in Europa niet leverbaar model dat buiten de Verenigde Staten als Teramont door het leven gaat. Deze Atlas Cross Sport, een auto die je dus grofweg moet zien als een 'coupéversie' van de Atlas, heeft in China al een tweelingbroer: de Teramont X. Die 'coupéversie' van de daar geleverde Teramont/Atlas heeft echter een soberder, hoekiger getekende snuit. Al wijkt ook de neus van de Atlas Cross Sport af van die van de reguliere Atlas. De Atlas Cross Sport biedt in tegenstelling tot de reguliere Atlas plek aan vijf in plaats van zeven inzittenden.

Waar de Atlas een SUV met drie zitrijen is, is deze Sportcross Concept voorzien van slechts twee rijen stoelen. De auto staat op dezelfde 2,98 meter lange MQB-basis als de reguliere Atlas, al is hij 7,1 centimeter korter dan die 5,03 meter lange zevenzitter. Daarnaast is deze nieuwkomer enkele centimeters lager dan zijn conventioneler vormgegeven broer. In het binnenste schroeft Volkswagen een nieuw stuurwiel en de standaarduitrusting moet - wegens de te verwachten hogere prijs van de nieuwkomer - uitgebreider zijn dan die van de Atlas.

Op de motorenlijst zet Volkswagen een 276 pk sterke V6 én een 235 pk sterke geblazen viercilinder. Zowel de vier- als de zescilinder sturen hun vermogen via een achttraps automaat naar de wielen. 4Motion-vierwielaandrijving is overigens niet standaard.

Volkswagen laat direct weten dat Atlas Cross Sport begin volgend jaar in het in de Amerikaanse staat Tennessee gelegen Chattanooga van de band gaat lopen. Volkswagen kondigt overigens terloops nog een nieuwe SUV aan, een auto die in de Verenigde Staten een plekje krijgt onder de Tiguan.