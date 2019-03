Volkswagen Polo nu ook met 1.5 TSI

De motorenlijst van de Nederlandse Volkswagen Polo krijgt versterking, want vanaf nu staat de ook de bekende 1.5 TSI met 150 pk in de configurator. De Polo met deze motor is in twee smaakjes leverbaar.

Wie voorheen een krachtige benzineversie van de Polo wilde, was aangewezen op de 1.0 TSI met 115 pk of de GTI met de 200 pk sterke 2,0-liter TSI. Een echte middenweg was er niet. Tot nu, want de Nederlandse importeur voegt de 1,5-liter TSI-benzinemotor met 150 pk toe aan de prijslijst van de vijfdeurs compacte hatchback. Deze viercilinder is standaard aan een DSG-automaat gekoppeld. Binnen 8,2 seconden zit de Polo vanuit stilstand op de 100 km/h, de topsnelheid bedraagt 216 km/h.

Instappen met deze motor kan als Highline voor € 26.310. Naast 16-inch lichtmetalen wielen is de Polo met dit pakket standaard voorzien van een automatische airco, adaptieve cruisecontrol en verschillende veiligheidsvoorzieningen. Iets luxer is de Highline Business R met standaard led-achterlichten, Park Assist en navigatie. Liefhebbers dienen hiervoor € 27.755 neer te leggen voordat ze de sleutels overhandigd krijgen.

De 1.5 TSI kennen we al uit onder andere de Golf (Sportsvan), Arteon en T-Roc. De Polo met de 1,5-liter TSI is per direct te configureren.