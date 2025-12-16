Ga naar de inhoud
Volkswagen opgelucht over versoepeling verbod verbrandingsmotoren

'Pragmatisch en verantwoord'

Volkswagen Golf eHybrid

Volkswagen is verheugd dat er geen volledig verbod meer komt op nieuw geproduceerde auto's met een verbrandingsmotor in de EU per 2035. Het concern bestempelde de stap van de Europese Unie als "pragmatisch" en "economisch verantwoord".

"Het openstellen van de markt voor voertuigen met verbrandingsmotoren, terwijl de uitstoot wordt gecompenseerd, is pragmatisch en in lijn met de marktomstandigheden", zegt het Duitse concern met tien merken. Volkswagen pleitte al langer voor een versoepeling van het verbod.

De Europese Commissie presenteerde dinsdag een herziening, waarin nieuw geproduceerde auto's niet volledig emissieloos moeten zijn, maar 90 procent minder CO2 moeten uitstoten vergeleken met 2021. Daardoor blijft er ruimte voor autofabrikanten om hybride auto's op de Europese markt te brengen.

