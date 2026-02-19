Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volkswagen-ontwerper verantwoordelijk voor design van hele Volkswagen Group

Strakkere lijnen

18
Volkswagen ID.Every1 ID1
Joas van Wingerden

Volkswagen-ontwerper Andreas Mindt gooit hoge ogen met zijn tekenkunsten. Hij komt aan het roer te staan van het hele concern, als het aankomt op design.

Andreas Mindt heeft een uitgebreide staat van dienst binnen de Volkswagen Group en was er onder meer verantwoordelijk voor diverse Audi-ontwerpen tussen 2014 en 2021, waarna hij van 2021 tot 2023 bij Bentley aan de tekentafel stond. Vervolgens begon hij als hoofdontwerper van Volkswagen en nu schuift hij door naar het hogere management. Mindt wordt namelijk ook algeheel verantwoordelijk voor design binnen de Volkswagen Group. Dat zegt wat over de koers die het concern inzet op dit gebied.

Volkswagen ID.Every1

Volkswagen ID.Every1, de voorbode van de ID1.

Mindt staat namelijk bekend als iemand die houdt van strakke lijnen en niet te veel tierelantijntjes. Mindt rekende zodoende af met de wat wulpsere lijnen van de eerste ID-modellen, die lang niet bij iedereen in de smaak vielen. Op de aanstaande Volkswagen ID1 en ID2 krijgen we al aardig te zien hoe Mindt de ID-familie transformeert. Dat Volkswagen hem nu helemaal bovenaan de ontwerpladder zet, matcht ook goed met de visie van Audi's vrij recent begonnen ontwerper Massimo Frascella. Hij houdt auto's ook liever rustig en strak, vanbuiten én vanbinnen.

De promotie van Mindt betekent dat Michael Mauer stopt als hoofd van VW's designtak. Hij verlaat het bedrijf in zijn geheel en draagt, zoals onlangs bekend werd, ook zijn verantwoordelijkheid over de tekentafel van Porsche over.

18 Bekijk reacties
Volkswagen

PRIVATE LEASE Volkswagen

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen ID.7 Pro Limited Edition | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid | Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning | Airconditioning automatisch, 2-zone (Climatronic)

Volkswagen ID.7 Pro Limited Edition | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid | Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning | Airconditioning automatisch, 2-zone (Climatronic)

  • 2023
  • 10 km
€ 53.990
Volkswagen Polo 1.0 TSI 3x R-Line Panorama/Keyless/IQ Light/Camera

Volkswagen Polo 1.0 TSI 3x R-Line Panorama/Keyless/IQ Light/Camera

  • 2021
  • 46.519 km
€ 23.995
Volkswagen T-Cross Life Edition | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterlichten LED | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

Volkswagen T-Cross Life Edition | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterlichten LED | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

  • 2026
  • 10 km
€ 36.810

Lees ook

Volkswagen Golf GTI 650 W12 Concept

20 jaar geleden lepelde Volkswagen een W12 in de Golf GTI 650, nu mogen wij ermee rijden!

Achtergrond
Volkswagen Kever Gelb Schwarzer Renner

Om ook maar iets sportiefs te hebben, kwam Volkswagen met deze Kever Gelb Schwarzer Renner

Nieuws
Volkswagen Golf Diesel 50 jaar

Het VW-jubileum dat niet gevierd mag worden

Nieuws
Volkswagen T-Roc R Spyshots

Volkswagen T-Roc R: het bestaat nog

Nieuws
Volkswagen Touran

Na 23 jaar is het voorbij voor de Volkswagen Touran

Lezersreacties (18)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.