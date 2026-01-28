Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Porsche krijgt na 21 jaar nieuwe hoofdontwerper

Nieuwe schetsmeneer

18
Porsche 911 Turbo S
Joas van Wingerden

Porsche gaat al heel lang voor continuïteit in zijn ontwerpen en dat is voor een belangrijk deel te danken aan Michael Mauer. Hij houdt het nu echter na maar liefst 21 jaar voor gezien.

Een belangrijke wisseling van de wacht bij Porsche. Maar liefst 21 jaar lang stond de inmiddels 63-jarige Michael Mauer aan het roer van de designafdeling, maar hij houdt het nu voor gezien. Waarom hij stopt, wordt nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat hij met pensioen. Mauer zegt zelf in elk geval dat het een goed moment is voor Porsche voor wat nieuwe perspectieven en dat dat ook hoort bij Porsches 'strategische herstructurering'.

Tobias Sühlmann Porsche

Tobias Sühlmann (links) en Michael Mauer.

Onder Mauers leiding werd de Porsche 911 meermaals vernieuwd én werd Porsches lijnenspel vertaald naar diverse nieuwe modellen. Daarmee heeft Mauer nogal een staat van dienst. Mauer vertrekt niet per direct. Hij werkt eerst zijn opvolger nog in. Dat is Tobias Sühlmann. Eveneens een Duitser, maar met recent vooral Britse ervaring. Sühlmann vertrekt op zijn beurt bij McLaren, waar de 46-jarige al hoofd van de designafdeling was. Eerder stond hij aan de ontwerptafel bij Bugatti en Bentley, dus zowel de Volkswagen Group als sportauto's zijn hem bepaald niet vreemd.

18 Bekijk reacties
Porsche Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid, 519 PK, Facelift, Carbon/Exterieur, Pano/Dak, PDCC/Vierwiel, Burmester, Head/Up, 22/RS/Spyder!!

Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid, 519 PK, Facelift, Carbon/Exterieur, Pano/Dak, PDCC/Vierwiel, Burmester, Head/Up, 22/RS/Spyder!!

  • 2024
  • 54.850 km
€ 104.945
Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0 Tiptronic S

Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0 Tiptronic S

  • 2024
  • 29.926 km
€ 120.900
Porsche Cayenne 2.9 S ~Munsterhuis Sportscars~

Porsche Cayenne 2.9 S ~Munsterhuis Sportscars~

  • 2019
  • 83.526 km
€ 63.900

Lees ook

Autotest
Porsche 911 Targa

Toen deze versie kwam was het kantje boord voor de Porsche 911

Autotest
Porsche Macan Turbo Electric

Test Porsche Macan Turbo Electric - Benzineversie voelt overbodig

Elektrische auto's
Hyundai Ioniq 9

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s vanaf €65.000

Nieuws
Porsche Taycan

Porsche krijgt keiharde klap: kwart minder elektrische Taycans verkocht

Nieuws
SAIC Z7

Chinese Porsche Taycan-kloon is vanuit elke hoek jatwerk

Lezersreacties (18)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.