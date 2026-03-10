Winst Volkswagen daalt met 53 procent

‘In 2025 hebben we ons bedrijf ondanks stevige tegenwind stevig op koers gehouden’. Als dat het grootste wapenfeit is, dan weten we het wel: de Volkswagen Groep heeft in 2025 flink verlies gemaakt.

De Volkswagen Groep – dus niet alleen het merk – heeft in 2025 een operationele winst geboekt van 8,9 miljard. Nou zijn er best jaren waarin wij dat niet verdienen, maar voor Volkswagen betekent dit bedrag een flinke tegenvaller. Ten opzichte van 2024 daalde de winst bijvoorbeeld met maar liefst 53 procent, terwijl de omzet met 322 miljard min of meer gelijk bleef. Als belangrijkste oorzaken van de tegenslag noemt Volkswagen de Amerikaanse importheffingen, maar ook de ‘kosten in verband met de aanpassing van de Porsche-productstrategie’. Die aanpassing, waarbij besloten is dat er van verschillende modellen toch ook maar weer een versie met verbrandingsmotor moet komen, kost inderdaad klauwen met geld.

In totaal verkocht de Volkswagen Groep in 2025 9 miljoen voertuigen, min of meer op het niveau van 2024. In Europa en Zuid-Amerika werd duidelijk meer verkocht, maar daar staat tegenover dat de verkopen in Noord-Amerika en China juist flink daalden.

Er zijn dus aanpassingen nodig bij Volkswagen, of het nu om producten of afzetmarkten gaat. Dat proces is al gaande en Volkswagen-CEO Oliver Blume (foto) kijkt dan ook met voorzichtig optimisme naar de toekomst. Voor Europa wordt 2026 sowieso een belangrijk jaar voor Volkswagen, want dit jaar gaat het bedrijf van start met een hele reeks compacte EV’s (ID Polo, Raval, Epiq) waarvan een heleboel wordt verwacht.