Volkswagen levert twee miljoenste elektrische auto af

Het is een heugelijke dag voor iedereen bij Volkswagen, zeker voor wie verantwoordelijk is voor het elektrische aanbod van het merk. Inmiddels staat de teller namelijk op twee miljoen geleverde elektrische auto's. Er zijn vast wat managers te vinden die er eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn en vinden dat het er meer hadden moeten zijn, maar ach, nu eerst deze mijlpaal even vieren.

Hoe kwam dit aantal tot stand? Nou, het begon in 2013 allemaal met de introductie van de Volkswagen e-Up, maar die deed nog niet echt een dikke duit in het zakje. De écht grote aantallen kwamen pas bij Volkswagens eerste dedicated EV; de Volkswagen ID3. Dat is met 628.000 stuks overigens niet de meest succesvolle elektrische Volkswagen. Die eer valt ten deel aan de nota bene jongere ID4, waar er inmiddels zo'n 901.000 van gesleten zijn. Op significante afstand volgt de Volkswagen ID7, met 132.000 stuks. Die is natuurlijk wel nog weer een heel stapje jonger dan de ID4.

Het is overigens wel een Volkswagen ID3 die het feestje mag vieren. Het twee miljoenste exemplaar was een ID3 en die is afgelopen week overhandigd aan een zekere Kirsten Vormbrock, de vrouw met het bosje bloemen in haar handen. In het tasje van de vrouw links van haar zitten misschien ook nog wel wat dikke braadworsten.